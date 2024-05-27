Парламентская ассамблея НАТО призвала разрешить Украине бить западным оружием по России

Парламентская ассамблея НАТО призвала правительства государств Альянса разрешить Украине бить западным оружием по военным целям на территории России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Парламентской ассамблеи НАТО.
"Украине необходимо обеспечить все, что ей нужно, как можно скорее и на столько времени, сколько нужно для победы", - говорится в декларации.
Как отмечается, документ одобрило большинство из более чем 200 законодателей из всех 32 стран Альянса.
В декларации отмечается, что нынешних усилий по военной помощи "недостаточно для победы Украины", и члены Альянса должны выйти за пределы постепенных шагов к стратегии, которая предоставит Украине "все, что ей нужно, как можно быстрее и так долго, как это нужно, чтобы победить".
Также в документе призывают правительства стран НАТО "поддержать Украину в ее международном праве защищать себя, отменив некоторые ограничения использования оружия, предоставленного союзниками по Альянсу, для ударов по законным целям на территории России".
Напомним, Украина призывает партнеров разрешения бить западным оружием по территории России.
В частности, Украина обратилась в США, Францию и Британию, которые передают Украине дальнобойные ракеты, которыми можно было бить по группировкам оккупантов на территории РФ вблизи украинской границы.
Однако большинство стран НАТО не поддерживают удары западным оружием по России.
Недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-союзники, поставляющие оружие Украине, отменить запрет на его использование для поражения военных объектов на территории России.
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