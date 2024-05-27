Парламентская ассамблея НАТО призвала разрешить Украине бить западным оружием по России

"Украине необходимо обеспечить все, что ей нужно, как можно скорее и на столько времени, сколько нужно для победы", - говорится в декларации.

Как отмечается, документ одобрило большинство из более чем 200 законодателей из всех 32 стран Альянса.

В декларации отмечается, что нынешних усилий по военной помощи "недостаточно для победы Украины", и члены Альянса должны выйти за пределы постепенных шагов к стратегии, которая предоставит Украине "все, что ей нужно, как можно быстрее и так долго, как это нужно, чтобы победить".

Также в документе призывают правительства стран НАТО "поддержать Украину в ее международном праве защищать себя, отменив некоторые ограничения использования оружия, предоставленного союзниками по Альянсу, для ударов по законным целям на территории России".