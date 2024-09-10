В парламенте нашли способ решить вопрос квартирных очередей

По ее словам, на учете в квартирных очередях сегодня состоят около 600 тысяч украинцев, что составляет почти 2% граждан от населения. Очередь практически не двигается уже много лет – квадратные метры от государства ежегодно получают от 100 до 200 человек. Причина – отсутствие у государства фонда, из которого такое жилье может предоставляться, поскольку он был уничтожен в 90-х годах прошлого столетия в результате приватизации.

"В настоящее время 98% всего жилищного фонда находится в частной собственности, поэтому для обеспечения потребностей в жилье своих жителей общинам оперировать нечем. Это стало результатом масштабной приватизации в 90-х годах прошлого века. Поэтому для создания и успешного функционирования жилищного фонда социального назначения, из которого в частности, будет предоставляться жилье для социальной аренды, приватизацию жилья нужно запретить", - отметила Шуляк.

Глава профильного комитета отметила, что свести на нет проблему квартирных очередей и решить таким образом жилищный вопрос стоящих у них украинцев может принятие нового жилищного законодательства.

Работа над его созданием уже ведется – законодательная рамка "Об основных принципах жилищной политики" уже создана и вскоре законопроект зарегистрируют в парламенте. Более того, не дожидаясь принятия рамочного закона, депутаты начали разрабатывать другой законопроект, который будет частью рамочного – "О фонде социального жилья", из которого и можно будет получить жилье.

"Этот фонд будет на балансе общин и для того, чтобы с его помощью можно было решить жилищный вопрос, он должен быть на миллионы квадратных метров", - добавила Шуляк.

Община, на балансе которой будет соответствующий жилищный фонд, будет предоставлять его в социальную аренду, платежи от которой будут направляться в местные бюджеты - револьверные фонды, в которых они будут накапливаться для целевого использования. Это может быть либо улучшение жилищного фонда, который уже есть на балансе, либо для новых жилых объектов, которые будут использоваться с такой же целью.

Также, отметила Шуляк, квартиру, которую снимали по условиям социальной аренды, можно будет со временем выкупить. То есть будет введена так называемая аренда с правом выкупа.

Кроме того, из фонда социального жилья можно будет получать служебное жилье, но с одним условием - такое жилье нельзя будет приватизировать, то есть оно будет предоставляться во временное пользование. Сама приватизация жилья в Украине будет отменена через год после принятия нового жилищного законодательства. Без этого невозможно будет продолжать наполнять фонд социального жилья, пояснила Шуляк.

Она добавила, что новая жилищная политика будет сфокусирована на развитии рыночных и финансовых механизмов – ипотечных программ, лизинга, компенсации части стоимости жилья или части процентов по кредиту.

Если формирование фондов жилья прежде всего направлено на помощь гражданам с низким уровнем доходов и представителям социально незащищенных групп, финансово-кредитные механизмы должны быть дополнительным инструментом для всех. Речь идет как непосредственно о программах при поддержке государства, так и о создании государством условий для органического развития рынка доступного жилья.

По словам Елены Шуляк, базовая цель новой жилищной политики – поиск наиболее эффективного решения для удовлетворения потребностей любого гражданина, нуждающегося в улучшении жилищных условий и имеющего право на жилье, гарантированное ему Конституцией Украины. Помочь в этом удобное цифровое решение, в котором будет собрана вся необходимая информация – Единая информационно-аналитическая жилищная система. Ее внедрение предусмотрено упомянутым комплексным законопроектом.

Система будет анализировать исходные данные – уровень доходов, наличие жилья в собственности, социальный статус (ВПЛ, человек с инвалидностью, нетрудоспособное лицо) – и сможет предложить наиболее подходящий вариант обеспечения жильем: социальное, служебное жилье, финансово-кредитные механизмы.

Систему могут использовать органы местного самоуправления для понимания ситуации на их территориях, управления местными фондами жилья, планирования развития.

"Такой подход позволит наконец-то отказаться от квартирных очередей. Это возможность создания прозрачной и действенной системы обеспечения жильем, с учетом актуальных потребностей и любых динамических изменений, особенно во время войны, когда люди вынуждены менять место жительства", - подытожила Елена Шуляк.