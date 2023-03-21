В парламенте Швейцарии предложили предоставить Украине более 5,4 млрд долларов

Комитет по внешней политике Национального совета Швейцарии предложил выделить не менее чем 5 млрд швейцарских франков для поддержки Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SwishInfo .

Ожидается, что эти средства будут использованы для гуманитарной помощи, защиты гражданского населения, разминирования и миростроительства.

Комитет внес соответствующее предложение 13 голосами, "против" 11 при одном воздержавшемся. До этого на заседании обсуждались последние события в Украине, в частности, в гуманитарной сфере и в области политики безопасности.

Согласно заявлению, большинство членов комиссии придерживаются мнения, что Украина нуждается в существенной финансовой поддержке. Меньшинство же придерживается мнения, что многочисленные вопросы, касающиеся восстановления Украины и международного сотрудничества в этом направлении, еще требуют прояснения.

Напомним, 2 марта президент Владимир Зеленский впервые провел телефонный разговор с новым президентом Швейцарии Аленом Берсе. В ходе переговоров они обсудили "формулу мира".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.