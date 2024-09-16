В парламенте объяснили, почему для восстановления жилья важно стимулировать локальный бизнес

Она сообщила, что по оценке Всемирного банка, ущерб Украины в результате полномасштабного вторжения по состоянию на начало текущего года составляет 499 млрд долларов. При этом больше всего пострадали транспортная и социальная инфраструктура и жилищный фонд. Но их восстановление будет зависеть в том числе от того, какие условия государство предложит бизнесу для продолжения его работы на территории страны, а не в других местах.

"За период великой войны россияне разрушили нам 23 тысячи километров дорог – колоссальная цифра учитывая все. Кроме этого, разрушено более 55 млн квадратных метров жилья. И для его восстановления нам понадобится не менее 5 лет. Но будем ли мы восстанавливать все разрушенное жилье - большой вопрос, ведь далеко не все потерявшие свое жилье украинцы в Украину вернутся. Это, к сожалению, нужно четко осознавать", - отметила Шуляк.

Она добавила, что потребности в восстановлении сейчас составляют 485 млрд долларов. Но поскольку международные партнеры принципиально не финансируют оборонные нужды Украины, на это выделяется львиная часть бюджетных средств. Соответственно, на финансирование восстановления гражданской инфраструктуры и жилищного фонда средств остается не так уж много. И эти деньги зависят от того, сколько налогов заплатит украинский бизнес.

Следовательно, средства на восстановление будут зависеть от условий, которые государство предложит бизнесу для того, чтобы он восстанавливался и развивался именно на его территории.

"Это и помощь на местах, и льготное кредитование для предпринимателей во время военного положения, и масштабная дерегуляция, и расширение возможностей кредитования для предпринимателей на базе программы "5-7-9%" и многое другое", - отметила парламентарий.

Она также акцентировала, что важно стимулировать бизнес, который согласится запускаться, восстанавливаться и развиваться на деоккупированных и прифронтовых территориях. Соответственно, украинские общины должны сосредоточиться на всесторонней поддержке бизнеса, который не только создает рабочие места, но платит налоги, финансирует расходы, связанные с обороной нашего государства.

Ряд стимулов для предпринимателей, которые зайдут работать у общины, предусмотрели в законопроекте "Об основных принципах жилищной политики". Речь идет, в частности, о:

Инфраструктурную поддержку – обеспечение доступа к критической инфраструктуре (дороги, электроснабжение, вода, интернет, медицинские и образовательные услуги);

Финансовые стимулы (дополнительные субвенции, гранты или льготное финансирование коммунального и частного сектора) или другие формы финансовой поддержки для предпринимателей, которые решают начать или расширить бизнес на этих территориях;

Налоговые льготы для предпринимателей и физических лиц;

Поддержку инноваций и поощрение инвестиций;

Поощрение местного производства и потребления;

Информационную поддержку предпринимательства и обучения.

"Независимо от того, находятся ли наши общины во временной оккупации, или на этих территориях ведутся боевые действия, или общины прифронтовые, о будущем необходимо думать уже сейчас. Мы будем и дальше работать над тем, чтобы максимально привлекать жителей, активистов и бизнес на местах" к обсуждению будущего процесса обновления", – резюмировала Елена Шуляк.