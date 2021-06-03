У парламенті розповіли, як бачать розвиток територій біля лінії розмежування

"Все, що ми робимо у сфері деокупації, реінтеграції, припинення активної фази бойових дій, ми маємо робити з однією метою - зустрітися рано чи пізно на проспектах Луганську, на "Донбас Арені", зробити так, щоб ми могли спокійно відпочивати північніше Маріуполя. Ми розуміємо, що найважливіше - повернення миру, повернення наших територій", - звернувся до луганчан Корнієнко.

За його словами, влада робить все, що від неї залежить, щоб підтримати мешканців східних регіонів як на підконтрольній території, так і на тимчасово окупованій.

"Можна побачити, скільки ми для цього робимо. Але я, як представник влади, визнаю - немає максимуму, який можна досягнути у цій сфері. Завжди є чим ще допомогти, завжди є якісь незручності для людей з Луганської та Донецької областей, пов’язані з їхнім теперішнім життям. Ми ці незручності намагаємося виправляти день за днем", - сказав Корнієнко.

Про те, у яких саме напрямках працює влада, щоб допомогти переселенцям, розповів народний депутат фракції "Слуга народу", заступник голови Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Руслан Горбенко.

"Сьогодні у Луганщини є підтримка з різних регіонів, різних гілок влади. Ми у Верховній раді захищаємо права земляків. Завдяки спільним зусиллям з’явився профільний комітет з деокупації у парламенті і це суттєво впливає на державну політику. Звісно, щоб ми не зробили, цього буде замало. Але все ж ми працюємо, щоб переселенцям надавали кредити, оформляли документи, надавали допомогу, компенсацію за зруйноване житло. Щоб ми спільними зусиллями будували дорогу додому", - заявив він.

Одним з головних факторів успіху в підтримці та розвитку східних регіонів Горбенко вважає самих мешканців Луганщини та Донеччини.

"Наше майбутнє - людський потенціал, він зберігається. У нас є підприємці, науковці, вчителі, лікарі, абітурієнти. Є діти, які вступають до українських вишів з тимчасово окупованих територій, вчити їх будуть наші земляки. І ми чекаємо всіх, хто залишився за лінією розмежування. Ми працюємо кожний окремо і всі разом. Щодня ми готові почути пропозиції, що треба зробити для прискорення розвитку нашого краю", - сказав Горбенко.

Заступник голови фракції "Слуга народу", перший заступник голови Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Максим Ткаченко вважає, що саме успішний розвиток Луганщини стане стимулом для повернення переселенців та зміцненню взаємодії з мешканцями тимчасово непідконтрольних територій.

"Спільними зусиллями ми зможемо повернути Луганщині колишню славу. І вона може стати об’єднуючою ланкою для тих, хто змушений був переїхати, але все одно відчуває себе луганчанином. Ми маємо створити такі умови в області, щоб хотіли туди повернутися і ті переселенці, які поїхали Україною шукати кращої долі, і ті, хто по той бік КПВВ", - переконаний Ткаченко.

За його словами, суттєво допомагає у цих процесах створене за ініціативою президента, парламенту та уряду Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Також за фінансової підтримки Ради Європи Харківський інститут соціальних досліджень розробив методику оцінки потреб переселенців у громадах. А зараз у процесі розробки Всеукраїнська платформа для тимчасово переміщених осіб з Луганської, Донецької областей та АР Крим.

"Не дивлячись на жахливі для багатьох мешканців цих регіонів часи, у них народилося багато нового бізнесу, багато нових проєктів. Народилося багато луганчан, хоча і не в Луганську, але все одно вони є луганчанами і рано чи пізно повернуться туди. І ми будемо завжди підтримувати цей рух", - пообіцяв Корнієнко.