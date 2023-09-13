Парламентарии Украины и Литвы подписали меморандум о сотрудничестве: что будут реализовывать

Во Львове представители Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства и сейма Литовской Республики подписали совместный протокол о намерениях по сотрудничеству.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета по организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, нардепа Елену Шуляк.
Сотрудничество, объяснила она, будет происходить в следующих областях:
"Литовская Республика понимает Украину как никто другой, ведь ее граждане хорошо помнят, что такое советская оккупация и гибридная война против государственности. На сегодня военная, финансовая помощь, убежище для наших беженцев, гуманитарная поддержка от Литвы - это лишь часть того, что Литва делает, чтобы сблизить нашу победу над Россией", - отметила Елена Шуляк.
Также в рамках мероприятия между представителями украинской и литовской сторон состоялось обсуждение проблем и перспектив развития местного самоуправления в военных и послевоенных реалиях, проблемных вопросов реализации реформы административно-территориального устройства, коррекции административно-территориального устройства, развития сотрудничества со смежными территориями.
"Сейчас одна из самых больших мечтаний украинцев - победа в войне и Украина в составе ЕС. Каждый день мы становимся ближе к ее воплощению. Сегодня в этом направлении мы сделали огромный шаг - Украина и Литва свои мечты воплотят совместно", - подытожила Шуляк.
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