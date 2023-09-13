Парламентарии Украины и Литвы подписали меморандум о сотрудничестве: что будут реализовывать

Сотрудничество, объяснила она, будет происходить в следующих областях:

обмен законодательным опытом, применение различных законодательных практик;

обмен информацией о национальном законодательстве одной из Сторон в сфере государственного управления, региональной политики и политики местного самоуправления;

Проведение совместных мероприятий, в том числе совместных совещаний, консультаций, круглых столов, дискуссий, слушаний и т.п.;

обмен научно-методическими материалами и другой информацией по вопросам, представляющим взаимный интерес, за исключением информации с ограниченным доступом;

Оказание методической помощи;

определение возможных направлений углубления сотрудничества;

Содействие проведению совместных дискуссий и консультаций в формате, соответствующем национальному законодательству государств - участников настоящего Протокола о намерениях;

обмен публичной информацией и предложениями о сотрудничестве между Сторонами;

Содействие организации учебных мероприятий и визитов представителей Сторон, в том числе персонала.

"Литовская Республика понимает Украину как никто другой, ведь ее граждане хорошо помнят, что такое советская оккупация и гибридная война против государственности. На сегодня военная, финансовая помощь, убежище для наших беженцев, гуманитарная поддержка от Литвы - это лишь часть того, что Литва делает, чтобы сблизить нашу победу над Россией", - отметила Елена Шуляк.

Также в рамках мероприятия между представителями украинской и литовской сторон состоялось обсуждение проблем и перспектив развития местного самоуправления в военных и послевоенных реалиях, проблемных вопросов реализации реформы административно-территориального устройства, коррекции административно-территориального устройства, развития сотрудничества со смежными территориями.

"Сейчас одна из самых больших мечтаний украинцев - победа в войне и Украина в составе ЕС. Каждый день мы становимся ближе к ее воплощению. Сегодня в этом направлении мы сделали огромный шаг - Украина и Литва свои мечты воплотят совместно", - подытожила Шуляк.