Парламент спростив низку вимог для агровиробників: що це дасть
Парламент ухвалив законопроект №7264, який дозволить спростити низку вимог для агровиробників під час воєнного стану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.
За словами Шуляк, документ спрощує низку вимог до агровиробників і зменшує бюрократичне навантаження на них. Зокрема - під час державної реєстрації пестицидів та агрохімікатів.
"Це надзвичайно важливо під час проведення цьогорічної посівної. Адже попри надскладні умови воєнного часу, тимчасово втрачені площі, проблеми з технікою та дефіцит пального, аграрії продовжують працювати. Ми ж як депутати маємо максимально спростити для них бюрократичні процедури та вимоги. Цей законопроєкт допоможе скоротити втрати органічного сектору та зберегти лідерські позиції України серед постачальників органічної продукції на ринок Європейського Союзу", - наголосила Олена Шуляк.
Законопроект дозволить:
- Спростити експорт, імпорт і переміщення територією України сільськогосподарської продукції рослинного походження.
- Розширити доступ аграріїв до агрохімікатів.
- Підтримати органічний сектор аграрної галузі.
- Врегулювати ввезення (пересилання) на митну територію України вантажів, що підлягають документальним перевіркам, перевіркам відповідності та фізичним перевіркам, які проводяться у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України.