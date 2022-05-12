ru ua
Чт, 12 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Парламент спростив низку вимог для агровиробників: що це дасть

Новость на русском →
Четвер 12 травня 2022 17:58
Парламент спростив низку вимог для агровиробників: що це дасть Фото: Верховна рада спростив низку вимог для агровиробників (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Парламент ухвалив законопроект №7264, який дозволить спростити низку вимог для агровиробників під час воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

За словами Шуляк, документ спрощує низку вимог до агровиробників і зменшує бюрократичне навантаження на них. Зокрема - під час державної реєстрації пестицидів та агрохімікатів.

"Це надзвичайно важливо під час проведення цьогорічної посівної. Адже попри надскладні умови воєнного часу, тимчасово втрачені площі, проблеми з технікою та дефіцит пального, аграрії продовжують працювати. Ми ж як депутати маємо максимально спростити для них бюрократичні процедури та вимоги. Цей законопроєкт допоможе скоротити втрати органічного сектору та зберегти лідерські позиції України серед постачальників органічної продукції на ринок Європейського Союзу", - наголосила Олена Шуляк.

Законопроект дозволить:

  • Спростити експорт, імпорт і переміщення територією України сільськогосподарської продукції рослинного походження.
  • Розширити доступ аграріїв до агрохімікатів.
  • Підтримати органічний сектор аграрної галузі.
  • Врегулювати ввезення (пересилання) на митну територію України вантажів, що підлягають документальним перевіркам, перевіркам відповідності та фізичним перевіркам, які проводяться у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України.
Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада
NEWS
Вступ України до ЄС: заявку на рівні європейських лідерів обговорять у червні
Вступ України до ЄС: заявку на рівні європейських лідерів обговорять у червні
DAILY
Чи готує Росія штурм Одеси і що стоїть за атаками ворога на місто і область
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чи готує Росія штурм Одеси і що стоїть за атаками ворога на місто і область