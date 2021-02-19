Парламент збирається на позачергове засідання через ветований Зеленським закон

Президент Володимир Зеленський вважає, що ухвалений Верховною радою закон про відновлення конкурсів на державні посади у нинішній редакції призведе до блокування роботи міністерств.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

"Якщо протягом тривалого часу народні депутати не призначають міністра - а таке не раз у нас бувало, - ці норми закону призведуть до паралічу діяльності всього міністерства. У країні, яка воює та бореться з коронакризою, коли рішення треба прийняти негайно, таке неприпустимо", - зазначив у своїх пропозиціях Зеленський.

Водночас очільник партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко пояснив, що народні депутати внесли правку, яка обмежує повноваження виконуючого обов'язки після 30 днів роботи.

"Відповідно жодний в.о., на якого покладено цей статус, наприклад, пан Вітренко, не може робити бюджетні розписи, не може направити гроші на зарплати шахтарям", - додав він.

Закон ухвалили, щоб не блокувати продовження реформи децентралізації, бо він стосувався діяльності місцевих адміністрацій та органів місцевого самоврядування. Але разом із тим до нього потрапила поправка про обмеження повноважень тимчасово виконуючих обов’язки.

У фракції "Слуга народу" вважають це суто політичною маніпуляцією.

"Ми пам’ятаємо, що в країні по 2-3 роки буди виконуючі обов’язки і нікого це раніше не турбувало. Але у цьому парламенті відбулася політична маніпуляція з цією правкою", - засвідчив Корнієнко.

Підтримуючи відновлення конкурсів на державні посади, які були призупинені через епідемію коронавірусу, президент очікує, що депутати забезпечать відповідність цього закону Конституції.

У нинішній редакції закон порушує конституційні норми призначення членів уряду за поданням прем’єр-міністра: надання заступнику лише окремих повноважень міністра, якщо парламент не затвердив кандидатуру самого міністра, є неприйнятною практикою.

Враховуючи те, що Верховна рада може роками не затверджувати кандидатури членів уряду, цей закон створює умови для блокування діяльності міністерств та інших органів центральної виконавчої влади.

Україна не може собі цього дозволити під час таких викликів, як збройна агресія з боку РФ та коронакриза. Президент закликав депутатів проявити мудрість і виправити ситуацію.

За словами Корнієнка, зараз основне завдання парламенту врахувати вето президента, та запустити процес, коли виконуючий обов'язки міністра енергетики зміг би виділити гроші на зарплати шахтарям.

"Наступний крок - це обмежити діяльність виконуючого обов'язки. У нього не буде тих повноважень, які є у міністра. Їх колегіально матиме Кабмін або прем'єр-міністр", - пояснив Корнієнко.