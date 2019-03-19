Парламент розглянув чверть поправок до "мовного закону"

Нардепи розглянули 521 правку з 2082 до "мовного закону" у другому читанні

Верховна рада України у вівторок, 19 березня, розглянула чверть поправок до "мовного закону" - законопроекту №5670-д про функціонування української мови як державної, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, усього в законі 2082 правки. Парламентарі розглянули вже 521 правку.

Нагадаємо, Рада сьогодні продовжила розгляд "мовного закону" з 490-ї правки.

Раніше спікер ВР Андрій Парубій заявив, що окремі народні депутати свідомо затягують розгляд "мовного закону" - законопроекту "Про функціонування української мови як державної". Спікер ВР зазначив, що у зрив прийняття закону вкладаються величезні ресурси, в тому числі і медійні.

Як писало РБК-Україна раніше, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що після прийняття "мовного закону" у другому читанні Кабінет міністрів відразу приступить до приведення усіх підзаконних актів у відповідність до закону про мову.

Додамо, парламент може не встигнути завершити розгляд всіх поправок до "мовного закону" - законопроекту "Про функціонування української мови як державної" на цьому сесійному тижні. Таку думку озвучив заступник глави фракції "Блок Петра Порошенко", народний депутат Олексій Гончаренко.

За його словами, нардепи можуть проголосувати закон у другому читанні вже в квітні: після першого або навіть після другого туру виборів президента України.