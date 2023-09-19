"Парламент" для ООН: что такое Генассамблея и на что она влияет

Что такое Генассамблея ООН и когда ее создали

Генассамблею создали в 1945 году, как и саму Организацию Объединенных Наций. Основана на основе Устава ООН. По факту, это форум для встреч, политических выступлений, голосований и обмена мнениями. А также ГА ООН важна для кодификации норм международного права.

Работает она в режиме сессий с сентября по декабрь, а дальше - по мере необходимости, включая специальные и срочные встречи. Каждая страна - а всего их сейчас 193 - может быть представлена официальной делегацией, в составе не более пяти человек. Часто во время заседаний можно услышать глав государств. У каждой страны при голосовании есть один голос.

Согласно Уставу, ГА ООН может:

участвовать в обсуждении вопросов мира и безопасности, включая конвенционное и ядерное разоружение (но решение может принимать только Совет Безопасности),

организовывать исследования и давать рекомендации по разным направлениям международной политики и сотрудничества, заботиться о дружеских отношениях между государствами,

слушать доклады Совбеза и других органов ООН, рассматривать и утверждать бюджет организации,

избирать непостоянных членов СБ ООН и - по рекомендации Совета Безопасности - назначать генерального секретаря ООН и членов различных вспомогательных органов (например, Совета по правам человека или Международного уголовного суда, - ред.).

Впрочем, несмотря на всю свою торжественность и декларативность, у Генассамблеи есть одно важное полномочие. Как говорится в резолюции "Единство ради мира" (3 ноября 1950 года), если Совбез не способен выполнять свои функции из-за несогласия в ситуации угрозы миру и безопасности, Генеральная ассамблея ООН должна немедленно предоставить нужные рекомендации, включая использование силы оружия.

Фото: Генассамблея ООН провела экстренную сессию по Украине, где приняла три важные резолюции (Getty Images)

Этот пункт был активирован 28 февраля 2022 года после полномасштабного нападения России на Украину. За три дня до этого Россия наложила вето на решение Совбеза ООН, тем самым парализовав его работу. Сессию созвали, потому что голосование "против" не блокирует процедурные вопросы.

До 24.02 "Единство ради мира" использовали двенадцать раз с 1950 года. Россия обвиняла в агрессии Киев, но была ощутимо изолирована на заседании. Посол Украины при ООН Сергей Кислица, в свою очередь, сказал - Россия совершает в Украине "военные преступления", а повышение ядерной готовности назвал "безумием".

"Если Украина не выживет... вся демократия потерпит крах", - подчеркнул он. В результате, 2 марта ГА ООН приняла резолюцию ES 11-1, где выразила сожаление (то, что россияне заблокировали во время Совбеза) по поводу вторжения и призвала РФ вывести войска из Украины и отменить признание так называемых "ЛДНР". Резолюция ES 11-3 была принята 7 апреля 2022 года, после обнародования зверств российских военных в Буче.

Исторические речи: Хрущев, Арафат, Фидель Кастро и Каддафи

Первое заседание Генеральной Ассамблеи состоялось 10 января 1946 года в Лондоне, присутствовали представители 51 нации. Одним из первых громких решений Ассамблеи в 1947 году был план по разделению Палестины, который с одной стороны заложил основы для продолжающегося до сих пор конфликта, а с другой - для создания Израиля.

Впрочем, в большей степени Генеральная ассамблея ООН известна скандальными речами с ее трибуны. Там побывало много диктаторов мира: от Никиты Хрущева до Муаммара Каддафи, от Фиделя Кастро до Владимира Путина. Первая такая речь произошла в 1960 году, когда советский тиран, согласно популярной легенде, стучал ботинком по трибуне, пытаясь заставить замолчать представителя Филиппин (которого к тому же обозвал "холуем американцев").

Тогда же мир услышал еще одного эксцентричного лидера: Фиделя Кастро из социалистической Кубы. Его выступление было тогда самым длинным и длилось четыре часа, а американцам - в частности, Джону Кеннеди и Ричарду Никсону - снова досталось на орехи.

Далеко не в последний раз - позже это сделали президенты Венесуэлы и Никарагуа. Покойный ныне Уго Чавес с трибуны Генассамблеи называл Джорджа Буша "сатаной" и утверждал, что в зале "пахнет серой".

Бывал там и председатель Организации освобождения Палестины Ясир Арафат, который в ООН в 1974 году критиковал сионизм и предсказывал ему гибель вместе с расизмом и колониализмом. Его дело продолжил президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад в 2008 году.

Фото: выступление Муаммара Каддафи было одним из самых странных в истории Генассамблеи ООН (Getty Images)

Но одной из самых "звездных" речей стала произнесенная тогда еще живым лидером Ливии Муаммаром Каддафи. За сорок лет правления это было его первое обращение ко всему миру в ООН. За почти два часа он успел вспомнить все возможные теории заговора, в которых были замешаны США, включая разработку свиного гриппа и убийство спецслужбами Джона Кеннеди. Совет Безопасности назвал "советом террора" и сравнил с "аль-Каидой", а посреди Нью-Йорка пытался поставить традиционную бедуинскую палатку.

Это было в 2009 году, а уже в 2011, в разгар Арабской Весны, эта самая Генеральная ассамблея ООН предоставила разрешение иностранным государствам вмешиваться в ливийскую гражданскую войну, чтобы защитить гражданское население. В октябре 2011 года Каддафи убьют восставшие ливийцы в его родном городе Сирт.

Новая сессия: чего ждать от Генассамблеи сейчас

Согласно Уставу, сейчас как раз началась активная сессионная работа Генеральной Ассамблеи, которая продлится до декабря 2023 года. Главные темы – климатические изменения, реформа Совета Безопасности, война в Украине, конфликты и перевороты в Африке.

Самой большой политической звездой станет президент США Джо Байден, поскольку лидеров других четырех государств-постоянных членов Совбеза на сессии не будет.

Джо Байден сможет почти беспрепятственно общаться с представителями "развивающегося мира" - Латинской Америки, Африки и Азии. Поскольку лидеры Китая и РФ не прибудут, можно попытаться посоревноваться за внимание стран, склоняющихся к ним. Интересно, что делегацию Пекина возглавит не опытный дипломат и глава МИД Ван И, а фигура чисто номинальная - не имеющий реальной власти заместитель председателя КНР Хань Чжэн.

Фото: украинская делегация в зале Генеральной ассамблеи ООН (Getty Images)

Для многих меньших и бедных государств выступление на сессии Генеральной ассамблеи - едва ли не единственный шанс "засветиться", рассказать о своих проблемах и попросить о средствах или помощи.

Выступление Владимира Зеленского ожидается 19 сентября в первой половине дня. Также президент Украины приглашен на заседание Совета Безопасности ООН, участие в котором собирается принять и Сергей Лавров.

Такая ситуация - в отличие от представительной Большой Двадцатки или Семерки - по мнению западных аналитиков свидетельствует, что вес ООН в международной политике все же уменьшается - если даже премьеры главных государств Европы решают остаться дома. Есть опасения, что Саммит Целей устойчивого развития может привлечь внимание многих участников, потому что именно там будут обсуждать образование, вакцинацию, продовольственную безопасность, борьбу с бедностью. А это важнее для стран Глобального Юга, чем речи на Генассамблее.