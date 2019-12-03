Парламент схвалив закон про сумісництво помічників нардепів

Верховна рада України прийняла за основу і в цілому законопроект №2313-2 про сумісництво працівників патронатної служби Верховної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

За основу проект підтримали 318 парламентаріїв, а в цілому він був прийнятий голосами 321 нардепа. Підкреслимо, даний проект підтримали всі фракції Ради.

Документом виключаються помічники-консультанти народних депутатів, працівники секретаріатів голови ВР, його першого заступника і заступника, працівники секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп) з переліку осіб, на яких поширюються вимоги антикорупційного законодавства в частині заборони сумісництва та вимоги про передачу іншим особам належних їм підприємств та корпоративних прав

Також законом вносяться зміни до примітки статті 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими перераховані особи виключаються з числа суб'єктів правопорушень у цій статті.

Раніше Комітет з питань антикорупційної політики рекомендував Верховній раді прийняти за основу і в цілому законопроект №2313-2 про сумісництво працівників патронатної служби Верховної ради.

Як писало РБК-Україна раніше, закон про позбавлення нардепів виплат за прогули набрав чинності 30 жовтня.