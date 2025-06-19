Парламент Нидерландов признал геноцидом депортацию крымских татар

В ходатайстве депутата Палаты представителей Нидерландов Дерка Бойсвика отмечается, что "разные страны признали массовое выселение крымских татар в 1944 году Советским Союзом геноцидом".

Там также отмечается, что с момента оккупации Крыма в 2014 году многие крымские татары были безосновательно заключены в тюрьму, подверглись пыткам или пропали без вести, чем "Россия, скорее всего, продолжила политику геноцида крымских татар".

"Палата представителей "выражает свою позицию относительно признания массовой депортации крымских татар в 1944 году по современным стандартам геноцидом и осуждает ее", а также просит правительство определить, можно ли признать геноцид крымских татар", - говорится в ходатайстве.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал решение нижней палаты парламента Нидерландов, назвав его "мощным жестом солидарности с крымскотатарским народом, который до сих пор подвергается преследованиям".

"Я благодарю Нидерланды за то, что они стали седьмой страной за пределами Украины, которая признала это преступление геноцидом, и призываю все другие страны сделать то же самое. Это правильный шаг", - написал он в соцсети Х.