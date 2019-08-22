Парламент Косово проголосував за саморозпуск

У Косово 89 зі 120 депутатів проголосували за саморозпуск парламенту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Дату виборів, які за законом мають відбутися протягом наступних 45 днів, невдовзі повинен визначити президент республіки Хасим Тачі.

Саморозпуск відбувся після того, як прем’єр-міністр Косова Рамуш Харадінай 19 липня цього року подав у відставку. У 1998-1999 роках Хардінай, якого Міжнародний трибунал у Гаазі звинувачує в імовірних військових злочинах, був членом повстанської організації "Армія визволення Косова", однак політик відкидає ці звинувачення.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Косово Рамуш Харадінай подав у відставку після того, як отримав повістку в Спеціальний трибунал у Гаазі для дачі свідчень як підозрюваний у скоєнні військових злочинів. Він обіймав посаду прем'єр-міністра Косово з 2017 року.

Харадінай вже вдруге йде з посади прем'єра за підозрою у скоєнні військових злочинів. У 2005 році він подав у відставку після того, як Міжнародний кримінальний трибунал з колишньої Югославії в Гаазі звинувачував його в злочинах проти людяності та порушенні законів і звичаїв війни, однак тоді його виправдали.

Косово, де мешкає 90 відсотків етнічних албанців, проголосило незалежність від Сербії у 2008 році. Белград до цього часу вважає Косово однією з провінцій Сербії. Незалежність Косова також не визнають кілька членів ЄС, Україна, Росія та Китай.