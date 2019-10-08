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Парламент Італії схвалив скорочення кількості депутатів

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У обох палатах парламенту кількість депутатів має скоротитися з 945 до 600

У вівторок, 8 жовтня, депутати італійського парламенту підтримали законопроект, який передбачає істотне скорочення кількості парламентарів у законодавчому органі країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Як повідомляється, законопроект підтримали 553 членів Палати депутатів, 14 парламентарів висловилися проти, а ще двоє утрималися.

Раніше скорочення кількості депутатів у парламенті підтримала більшість у Сенаті.

Згідно з ухваленим документом, кількість депутатів у обох палатах італійського парламенту має скоротитися з нинішніх 945 до 600. Верхня палата - Сенат - матиме в майбутньому 200, а не 315 членів, а нижня палата - Палата депутатів - налічуватиме згідно з ухваленим законопроектом 400 місць, а не 630, як на даний час.

Ініціатором цих змін була лівопопулістська партія "Рух п'яти зірок", що нині становить ядро правлячої коаліції в Римі. Лідер "Руху п'яти зірок" Луїджі Ді Майо назвав сьогоднішнє голосування "великою перемогою італійського народу".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Італія внесла Україну до списку "безпечних країн", мігрантів з яких вважатимуть такими, що не мають права на захист, і депортуватимуть, якщо вони не нададуть доказів, що їхньому життю дійсно щось загрожує. Загалом до списку увійшло 13 країн.

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