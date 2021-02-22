ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Парламент Грузії затвердив новий уряд

Новость на русском → Тбілісі, Понеділок 22 лютого 2021 20:16
Парламент Грузії затвердив новий уряд Фото: Іраклій Гарібашвілі (facebook com GaribashviliOfficial)
Автор: РБК-Україна

Парламент Грузії затвердив склад нового уряду. Його очолить Іраклій Гарібашвілі.

Про це повідомляють "Новини Грузії".

"За" кандидатуру Гарібашвілі проголосували 89 депутатів, двоє парламентаріїв голосували "проти". Для вираження довіри необхідно 75 голосів.

Склад грузинського уряду оновлено двома міністрами - міністром інфраструктури замість Майї Цкітішвілі став Іраклій Карселадзе, а Міністерство оборони, яке донедавна очолював Гарібашвілі, очолить його заступник Джуаншер Бурчуладзе.

Раніше повідомлялося, що правляча партія "Грузинська мрія" представила кандидата на пост прем'єра. Ним став Іраклій Гарібашвілі.

Нагадаємо, 18 лютого Георгій Гахарія заявив про відставку з поста прем'єр-міністра Грузії. За його словами, причиною такого рішення є розбіжності в команді.

Відзначимо, що в грудні минулого року парламент Грузії затвердив склад нового уряду країни. Його очолив Георгій Гахарія. Майже всі міністри попереднього Кабінету міністрів повернулися на свої посади.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Грузія правительство
NEWS
Україна в березні проіндексує пенсії: на скільки підвищать виплати
Україна в березні проіндексує пенсії: на скільки підвищать виплати
DAILY
Медіанагляд. Як в Україні хочуть регулювати ЗМІ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Медіанагляд. Як в Україні хочуть регулювати ЗМІ