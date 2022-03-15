Парламент гарантував зарплати освітянам та стипендії студентам

Народні депутати проголосували за законопроект № 7133, який передбачає державні гарантії на роботу та зарплату освітянам та виплату стипендій та надання гуртожитків студентам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Слуги народу",

"Ми розуміємо, що багато викладачів, студентів, школярів через війну вимушені були шукати притулку в безпечніших областях України, лишати роботу та навчання. Тому ми проголосували за надання державних гарантій на організацію процесу навчання, збереження роботи для освітян та безперебійних виплат зарплат та стипендій", - пояснила голова партії СН Олена Шуляк.

За її словами, держава також гарантує місця у гуртожитку та у разі потреби забезпечення харчуванням. Цим будуть опікуватися Військово-цивільні адміністрації, органи місцевого самоврядування, а також громадські об’єднання та волонтерські організації.

"Ми налагодимо безпечний освітній процес для всіх. У ньому задіяні тисячі українців і зараз дуже важливо їх підтримати", - сказала Шуляк.