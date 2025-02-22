Парламент Франции одобрил исторический запрет на использование "вечных химикатов"
Французский парламент одобрил исторический запрет на "вечные химикаты" в косметике, одежде и лыжном воске. Это решение может повлиять и на другие страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
Эти химические вещества, известные как PFAS, или пер- и полифтороалкильные вещества, включают тысячи соединений, производимых для изготовления продуктов и покрытий, которые отталкивают жир, воду, нефть и тепло.
На сегодня эти стойкие химические вещества содержатся в сотнях бытовых товаров, в частности в антипригарной посуде, менструальных средствах, зубной нити и лекарствах.
Ученые обнаружили PFAS по всему миру, в том числе в отдаленных регионах Антарктиды и в крови большинства американцев.
По данным Агентства по охране окружающей среды, воздействие PFAS может привести к повышенному риску рака простаты и яичек, низкого веса при рождении, высокого уровня холестерина, а также негативного влияния на печень, гормональный фон и иммунную систему.
После сегодняшнего согласования, французский законопроект, который должен быть подписан президентом Эммануэлем Макроном, после чего он будет запрещать производство, импорт и продажу PFAS в продуктах с покрытием до января 2026 года и распространится на весь текстиль в 2030 году.
Действия Франции следуют за ограничениями в Дании, которая в 2020 году запретила использование PFAS в картонной и бумажной упаковке для пищевых продуктов, включая пакеты для попкорна для микроволновой печи и бумагу для выпечки.
Европейское химическое агентство анализирует амбициозное предложение запретить производство и использование PFAS на всей территории Европейского Союза.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что ученые исследовали косметику и средства гигиены на содержание опасных веществ и обнаружили во многих изделиях "вечные химикаты", которые практически никогда не разлагаются в природе.
В то же время мы сообщали, что обертки фаст-фуда печально известны тем, что содержат пер- и полифторалкильные вещества (PFAS) или химические вещества, которые связаны со многими негативными последствиями для здоровья.
Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.
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