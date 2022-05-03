Парламент Естонії перегляне кордон з Росією

З пропозицією виступила консервативна Народна партія Естонії.

"По завершенні окупації і відновленню незалежності територія Естонії і сухопутний кордон de jure на основі правонаступництва відновлюється такими, як це передбачено в Тартуському мирному договорі", - йдеться в пояснювальній записці.

Відзначимо, що між Естонією і Росією в даний час немає юридично оформленого кордону. Після більш 10 років переговорів Москва і Таллінн підписали прикордонний договір в 2015 році. Водночас Естонія при ратифікації договору включила до преамбули згадку про дієвість Тартуського мирного договору 1920 року, на підставі якого проходив довоєнний кордон.

Росія розглядає Тартуський мирний договір як Історичний документ, що не має юридичної сили.

Москва розцінила це як спробу зарезервувати майбутні територіальні претензії Естонії і відкликала свій підпис, оскільки вважає Тартуський мирний договір історичним документом, що не має сили.

У 2014 році між країнами був підписаний новий варіант договору, який, однак, не ратифікований досі.