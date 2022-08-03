Парламент Британії видалив свій обліковий запис у TikTok

Британський парламент закрив свій обліковий запис TikTok після того, як депутати, які перебувають під санкціями Китаю, висловили стурбованість щодо безпеки даних, розміщених в ньому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Рolitico .

Парламентська влада підтвердила, що вона деактивувала профіль у соціальній мережі лише через шість днів після його відкриття після обурення депутатів, стурбованих відносинами між TikTok та його китайським власником ByteDance.

Високопоставлені політики, які перебувають під санкціями Пекіна, закликали закрити обліковий запис у листі до спікерів палати громад та лордів.

Представник парламенту Великої Британії сказав: "Грунтуючись на відгуках членів, ми закриваємо пілотний аккаунт парламенту Великої Британії в TikTok раніше, ніж планували. Аккаунт був пілотною ініціативою, тоді як ми тестували платформу як спосіб охоплення молодшої аудиторії актуальним контентом про парламент".

Представник TikTok на це відповів наступне: "Хоча розчаровує те, що парламент більше не зможе спілкуватися з мільйонами людей, які використовують TikTok у Великій Британії, ми повторюємо пропозицію заспокоїти тих членів парламенту, які висловили стурбованість, і прояснити будь-які неточності щодо нашої платформи".

У своєму листі щодо облікового запису група політиків заявила, що вони "здивовані і розчаровані" рішенням створити його. Вони вказали, що закон Китаю про національну розвідку вимагає, щоб компанії надавали дані державним органам на запит, і висловили сумніви щодо запевнень керівника TikTok у парламенті в 2021 році про те, що його дані користувача не передаються ByteDance в Китаї.

Відповідаючи на ці побоювання, TikTok заявив, що "ніколи" не надавав дані користувача китайському уряду, і заявив, що лист обом спікерам містив "фактичні неточності" щодо діяльності соціальної мережі.