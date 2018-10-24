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Парламент Вірменії відхилив кандидатуру Пашиняна на посаду прем'єра

Новини » Політика    24.10.2018 - 15:35
Фото: Нікол Пашинян (twitter.com/Armenia_on_line)
Фото: Нікол Пашинян (twitter.com/Armenia_on_line)

Національні Збори Вірменії не обрали Пашиняна прем'єр-міністром країни

На спеціальному засіданні 24 жовтня Національні Збори Вірменії не обрали Нікола Пашиняна прем'єр-міністром країни. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Новини Вірменії".

Повідомляється, що "за" його кандидатуру ніхто не проголосував, "проти" виступив один депутат, утрималися 11. Для обрання необхідно було 53 голоси.

Нагадаємо, Пашинян 16 жовтня заявив про свою відставку і прийняв відставку уряду. Зокрема, він заявив про свою відставку після того, як парламентські сили запевнили його у відсутності наміри висунути свого кандидата на крісло глави уряду, а з "Процвітаючої Вірменії" навіть був підписаний відповідний меморандум. Повідомлялося, що якщо вони стримають свою обіцянку, і новий прем'єр-міністр країни не буде обраний парламентом двічі протягом двох тижнів, то Національні Збори виявляться розпущеними, країну чекають дострокові вибори. Орієнтовною датою їх проведення називається 9 грудня.

2 жовтня в Єревані тисячі людей вийшли на мітинг до будівлі вірменського парламенту за призовом Пашиняна. Це сталося після того, як парламент прийняв на позачерговому засіданні в другому і остаточному читанні зміни до закону "Про регламент національних Зборів", які дозволять депутатам застрахуватися від можливого розпуску парламенту. 8 жовтня 2018 року, через тиждень протестів в Єревані, у Вірменії погодили проведення дострокових парламентських виборів в грудні.

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