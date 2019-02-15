У паризькому метро скоїли напад із застосуванням кислоти

Потерпілий перебуває у важкому стані

В парижском метро в пятницу, 15 февраля, утром произошло нападение с использованием кислоты. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на местное издание Le Parisien и радиостанцию France Info.

Такие данные местным СМИ сообщил источник в полиции.

Так, радиостанция сообщает, что нападение произошло около 7:00 по местному времени на Первой линии подземки между станциями Gare de Lyon и Bastille. Пострадавший находится в тяжелом состоянии, нападавший скрылся. Правоохранители проводит операцию по его задержанию. Кислоту, использованную при инциденте, отправили на анализ.

При этом издание Le Parisien уточняет, что пострадавшему мужчине 20 лет, это турист, у него ожоги на руках и лице. Пострадавшему оказали помощь на месте, а затем экстренно эвакуировали с места события.

Издание подчеркивает, что это не первое подобное нападение за последние дни: в среду вечером два пассажира метро пострадали от бутылки с химикатами, оставленной на сиденье в метро на линии 11.

Напомним, в октябре 2018 года в парижском метро вооруженный ножом 35-летний мужчина набросился на полицейских, в результате нападения один из них получил легкое ранение.

Как писало РБК-Украина ранее, на авеню Георга V в Париже произошла стрельба, из-за чего пострадали два человека. В частности, полиция Франции заявила, что пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии. Указано, что нападавшие на мотоцикле обстреляли машину, в которой находились водитель и пассажир.