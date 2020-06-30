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Під Парижем проходить поліцейська спецоперація, евакуйовують людей з ТРЦ

Новини » Надзвичайні події     30.06.2020 - 15:00
Під Парижем проходить поліцейська спецоперація, евакуйовують людей з ТРЦ
Фото: спецоперація в районі Дефанс (twitter.com.mouchonnicolas)

Неподалік від проведення операції закрили станцію метро і станцію приміських потягів

Правоохоронні органи в районі Дефанс у передмісті Парижа (Франція) почали розшукувати озброєного чоловіка. Поліція розпорядилась евакуювати торговий центр, у якому його помітили.

Про це повідомляє Le Figaro.

Так, в одному з торгових центрів люди помітили чоловіка озброєного автоматом Калашникова, після чого про це була проінформована місцева поліція. Правоохоронці одразу розпочали спецоперацію за даною інформацією. Також вони розпорядились евакуювати торговий центр, у якому розташовані близько 230 магазинів.

Під Парижем проходить поліцейська спецоперація, евакуйовують людей з ТРЦ

Фото: спецоперація в районі Дефанс (twitter com mouchonnicolas)

Крім того, поліцейські радять мешканцям району уникати місця проведення операції. Неподалік від неї вже закрили станцію метро і станцію приміських потягів задля безпеки громадян.

Нагадаємо, в результаті стрілянини на вечірці в Ріо-де-Жанейро (Бразилія) постраждали близько 20 осіб.

Крім того, у США в штаті Луїзіана на поминальній службі влаштували стрілянину.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України ФранціяПариж
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