В Париже запретили акции протеста против насилия со стороны полиции
Полиция Парижа запретила проведение акции протеста против насилия со стороны полиции. Это произошло спустя неделю после того, как Францию потрясли беспорядки, вызванные убийством подростка в Иль-де-Франс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Департамент полиции Парижа сообщил, что он запретил запланированную на сегодня демонстрацию на площади Республики из-за риска для общественного порядка, ссылаясь на "напряженную обстановку".
Французские власти и политики, включая президента Эммануэля Макрона, отрицают наличие институционального расизма в правоохранительных органах страны.
Полиция оказалась под пристальным вниманием после того, как 27 июня офицер полиции застрелил Наэля М. во время остановки транспорта. 17-летний подросток управлял спортивным автомобилем без прав.
На выходные в нескольких крупных городах Франции, в том числе в Марселе и Страсбурге, запланированы новые демонстрации в связи с убийством Наэля.
Протесты во Франции
Во многих городах Франции вспыхнули массовые протесты после убийства правоохранителем 17-летнего юноши алжирского происхождения Наэля. Он был застрелен, когда находился за рулем автомобиля.
По словам правоохранителя, юноша пытался наехать на него, однако на видео, которое было опубликовано в сети, видно, что парня застрелили когда его автомобиль стоял на месте.
Тем временем во Франции во время беспорядков неизвестный открыл огонь по правоохранителям. Несколько полицейских получили серьезные ранения.
Подробнее о протестах во Франции читайте в материале агентства.
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