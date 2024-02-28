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В Париже похитили сумку с планами безопасности Олимпиады-2024

Среда 28 февраля 2024 02:58
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В Париже похитили сумку с планами безопасности Олимпиады-2024 Фото: похищены планы полиции по обеспечению безопасности на Олимпиаде-2024 (Wikimedia.org)
Автор: Валерий Савицкий

В Париже на вокзале Gare du Nord из поезда похитили сумку с компьютером и двумя USB-накопителями, которые содержали планы полиции по обеспечению безопасности во время предстоящих Олимпийских игр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guradian.

По данным полиции, сумка принадлежала инженеру из мэрии Парижа. Мужчина положил сумку в багажное отделение над своим сиденьем. Поскольку его поезд задерживался, он решил пересесть на другой поезд и в тот момент обнаружил кражу.

По словам инженера, его рабочий компьютер и две флешки содержали конфиденциальные данные, в частности, планы муниципальной полиции по обеспечению безопасности летней Олимпиады-2024.

Транспортная полиция начала расследование.

Во время Олимпийских игр, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года, будут задействованы две тысячи сотрудников муниципальной полиции и около 35 тыс. сотрудников служб безопасности.

Криминальные инциденты в Париже

В начале февраля на одном из железнодорожных вокзалов Парижа африканец напал с ножом на прохожих. В результате атаки один человек погиб, двое получили ранения.

В декабре прошлого года в Париже сторонник радикальных исламских взглядов напал на прохожих. В результате атаки погиб турист из Германии, еще два человека получили ранения.

В январе 2023 года на Северном вокзале Парижа неизвестный напал на прохожих с ножом. Ранения получили шесть человек, в том числе офицер полиции.

А в декабре 2022 года неизвестный мужчина устроил стрельбу в 10-м округе Парижа. Шесть человек получили ранения.

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