У Парижі поруч з музеєм д'Орсе спалахнула пожежа. Поліція евакуювала район
Фото: у Парижі поруч з музеєм д'Орсе спалахнула пожежа (Getty Images)
У Парижі, 6 лютого, поруч з музеєм Орсе спалахнула пожежа. На даний момент відомо, що полум'я не загрожує музею.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на BFMTV.
На місці знаходяться пожежники, які намагаються погасити вогонь. Дим поширився над річкою Сена і дійшов до Лувру.
Зазначається, що поліція евакуювала район. Пожежа, ймовірно, почалася на будівельному майданчику поруч з музеєм.
Grande incendio in Boulevard Saint Germain a Parigi, danni ma l’edificio - vicino al Museo d’Orsay - era vuoto per lavori. #parigi #paris #incendie pic.twitter.com/hHYk7KcDNA— Chiara Piotto (@ChiaraPiotto) February 6, 2022
Раніше ми писали, що у Парижі евакуювали Північний вокзал через загрозу вибуху.