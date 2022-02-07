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У Парижі поруч з музеєм д'Орсе спалахнула пожежа. Поліція евакуювала район

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Париж, Понеділок 07 лютого 2022 00:24
У Парижі поруч з музеєм д'Орсе спалахнула пожежа. Поліція евакуювала район Фото: у Парижі поруч з музеєм д'Орсе спалахнула пожежа (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

У Парижі, 6 лютого, поруч з музеєм Орсе спалахнула пожежа. На даний момент відомо, що полум'я не загрожує музею.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

На місці знаходяться пожежники, які намагаються погасити вогонь. Дим поширився над річкою Сена і дійшов до Лувру.

Зазначається, що поліція евакуювала район. Пожежа, ймовірно, почалася на будівельному майданчику поруч з музеєм.

Раніше ми писали, що у Парижі евакуювали Північний вокзал через загрозу вибуху.

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