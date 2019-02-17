У Парижі поліція затримала 29 учасників акції "жовтих жилетів

Вчора на протести вийшли більше 40 тис. осіб

В Париже полиция задержала в субботу 29 участников движения "желтых жилетов". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал BFM.

16 февраля во Франции на протесты вышли более 40 тыс. человек. Из них около 5 тыс. "желтых жилетов" вышли на улицы Парижа.

Согласно данным социологической службы Ifop, 52% французов считают, что "желтые жилеты" должны прекратить свои акции. Как отмечают социологи, поддержка движения со стороны населения в последние недели значительно упала.

Напомним, во Франции в городе Лион участники движения "желтых жилетов" напали на полицейский автомобиль, который стоял в заторе. В машине находились два человека, за рулем была "молодая девушка в панике", которая стала помощником полицейского два месяца назад.

16 февраля во Франции началась 14-я волна антиправительственных протестов, организованных движением "желтых жилетов". В Париже между протестующими и полицией возникли столкновения, в ходе которых стражи порядка применили слезоточивый газ.

Французские правоохранители задержали в Париже более 10 демонстрантов, которые вышли 16 февраля на акцию "желтых жилетов".