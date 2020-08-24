У Парижі футбольні фани влаштували заворушення: поліція застосувала сльозогінний газ

У Парижі футбольні вболівальники влаштували заворушення після фінального матчу "Ліги чімпіонов", в якому французький клуб "Парі Сен-Жермен" програв німецькій "Баварії". Поліції довелося застосувати сльозогінний газ проти фанатів на Єлисейських полях.

Про це повідомляє Le Parisien.

Вболівальники паризького клубу, яка вперше потрапила до фіналу найпрестижнішого європейський кубок, зібралися на стадіоні "Парк де Пренс" і Єлисейських полях, де заборонені масові заходи.

Після завершення матчу вболівальники почали палити фаєри, підривати петарди, громити припарковані автомобілі і вітрини магазинів. Поліція застосувала сльозогінний газ для розгону вболівальників, натовп почав розбігатися.

Як повідомили в поліції, 6 осіб були арештовані, 274 людини були оштрафовані за порушення маскового режиму.

Відзначимо, раніше глава МВС Франції Жеральд Дарманен попередив футбольних фанів, що громадський порядок в Парижі в цей вечір будуть охороняти три тисячі поліцейських. Вони змусять фанатів користуватися медичними масками і дотримуватися необхідну дистанцію.

Нагадаємо, футболісти німецької "Баварії" стали переможцями Ліги чемпіонів, у фіналі обігравши "ПСЖ" з рахунком 1: 0 - єдиний гол у складі "Баварії" забив француз Кінгслі Коман, який є вихованцем "ПСЖ".