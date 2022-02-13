У Парижі поліція розганяє мітингувальників проти COVID-обмежень
Фото: у Парижі поліція розганяє мітингувальників проти COVID-обмежень (Getty Images)
У столиці Франції проходять масштабні мітинги проти COVID-обмежень. Поліцейські застосовували сльозогінний газ і штрафували людей під час пікетів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WP.
Влада країни направила понад 7 000 правоохоронців, щоб зупинити демонстрантів. Під час акцій протесту місцеві поліцейські застосовували сльозогінний газ і оштрафували понад 300 осіб.
Крім того, в понеділок масштабні протести "Конвою свободи" очікують в Брюсселі, де мерія міста їх також заборонила як несанкціоновані.
До протестного руху приєдналися Австралія, Нова Зеландія та Нідерланди.
Раніше ми писали, що у Парижі поряд з музеєм д'Орсе спалахнула пожежа.