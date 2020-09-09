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У Парижі відмовилися проводити зустріч з російськими міністрами

Автор: Инна Собора

Париж відклав проведення спільного засідання глав МЗС і міністрів оборони Франції і Росії на невизначений термін. Засідання було призначено на 14 вересня.

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Про це пише DW.

Офіційний представник МЗС Франції Аньєс фон дер Мюль заявила, що було прийнято рішення перенести засідання франко-російської Ради співробітництва з питань безпеки "з огляду на поточні обставини".

Подробиць про причини перенесення двосторонньої зустрічі МЗС Франції не навело, однак вказало, що мав місце діалог з російською стороною на цю тему. Нову дату французи не запропонували.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон і британський прем'єр Борис Джонсон зажадали від Росії пояснити, як був отруєний опозиціонер Олексій Навальний.

Також міністри закордонних справ країн G7 заявили про рішуче засудження підтвердженого отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

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