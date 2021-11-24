Ціна побила рекорд. У Парижі на аукціоні продали чернетку Ейнштейна за 11 млн євро
У французькій столиці на аукціоні Christie's продали рукопис із розрахунками легендарного фізика-теоретика Альберта Ейнштейна. Ціна лота склала 11 млн євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.
"Рукопис із розрахунками, зробленими Альбертом Ейнштейном, коли він намагався сформулювати свою теорію відносності, був проданий на аукціоні за 11 мільйонів євро (9,7 млн фунтів стерлінгів, 13 млн доларів)", - пише видання.
Ціна рукопису на аукціоні Christie's побила рекорд найдорожчого наукового документа з автографом.
Ім'я покупця поки не розголошується.
"Ейнштейн - це та людина, яка робила дуже мало записів, тому сам факт того, що рукопис зберігся і дійшов до нас, вже робить його видатним", - розповів Вінсент Беллой, експерт аукціонного дому.
Зазначимо, що в травні 2020 року лист Ейнштейна, який містить найвідоміше рівняння теорії, E = mc², було продано більш ніж за 1,2 млн доларів (897 000 фунтів стерлінгів).
Нагадаємо, у 2017 році лист легендарного фізика-теоретика Альберта Ейнштейна, яке він адресував викладачеві фізики Артуру Л.Конверсу теж продали на аукціоні всього за 53,503 доларів. З тексту листа, що представляє собою відповіді на питання Конверса, можна зробити висновок, що воно мало відношення до теорії відносності і проведення експериментів - зокрема, там згадується про те, що результати експерименту можна пояснити за допомогою електростатичної теорії, але сама суть дослідів не розкривається.