У Парижі до 30 тисяч людей взяли участь у протесті профспілок та "жовтих жилетах"

У той же час, за даними префектури, кількість протестувальників не перевищила 18 тис. людей

Около 30 тыс. человек приняли участие в объединенной манифестации профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" и движения "желтых жилетов", согласно оценкам организаторов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на France-Presse.

В то же время, по данным префектуры, количество протестующих не превысило 18 тыс. людей. Однако еще меньшие цифры приводит консалтинговая компания Occurence, которая насчитала 14 тыс. участников.

Марш протеста профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" и "желтых жилетов" начался во вторник в центре французской столицы. Среди требований манифестантов - повышение заработной платы, справедливое распределение доходов, а также проведение налоговой реформы.

Напомним, во Франции в субботу, 2 февраля, началась новая волна антиправительственных акций "желтых жилетов", которые хотят удержать давление на правительство президента Эммануэля Макрона. После этого французские СМИ сообщили, что полиция задержала 30 участников движения "желтые жилеты".

РБК-Украина писало, что в ходе столкновений полиция применила слезоточивый газ.

После этого французкие СМИ сообщили, что президент Эммануэль Макрон планирует провести 26 мая во Франции референдум из-за протестов "желтых жилетов".