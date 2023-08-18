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PariMatch нашел еще один способ обойти санкции СНБО за связи с Россией

Фото: PariMatch нашел еще один способ обойти санкции СНБО за связи с Россией (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Компания PariMatch, в отношении которой Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции сроком на 50 лет из-за связей с Россией, нашла способ возобновить часть бизнеса в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью Forbes.

Речь идет о разработчике программного обеспечения для организации азартных игр Gr8 Tech, ранее называвшемся Parimatch Tech.

Указанная компания до сих пор является фигурантом расследования украинских правоохранителей по факту легализации доходов, полученных преступным путем, уклонения от налогов, утверждает Forbes.

"Речь идет об аресте 163,9 млн GR8 Tech в АО "Асвио Банк" и счетах еще двух принадлежащих Белорусской компаний в рамках открытого в сентябре 2022-го досудебного уголовного расследования БЭБ. Оно продолжается по нескольким статьям об экономических преступлениях, в частности легализации доходов, полученных преступным путем, уклонения от уплаты налогов и т.д. В начале мая адвокат "ПМ Тек" пытался обжаловать арест, однако судья оставил его в силе", - говорится в статье.

В настоящее время компания косвенно принадлежит Reten Entertainment LTD.

Ранее сообщалось, что Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) обратилась к аппарату СНБО и правоохранительным органам из-за попыток PariMatch обойти санкции из-за связи с Россией.

В частности, КРАИЛ сообщил СНБО о появлении букмекера BuddyBet, который из-за офшора Winever BV из Кюрасао связан с подсанкционным PariMatch.

В марте 2023 года президент Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против ряда российских букмекерских контор. В список санкций попали несколько структур букмекерского бренда Parimatch.

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