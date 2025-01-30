ПАСЕ приняла резолюцию о достижении "мира через силу" в Украине

Документ поддержали все политические группы (фракции) ПАСЕ, кроме "Объединенных европейских левых".

Во время дебатов ряд европейских делегатов, в частности лорд Ричард Кин из Великобритании, подчеркивали, что война в Украине не может закончиться просто прекращением огня как таковым, а Украине должны быть предоставлены серьезные гарантии безопасности.

В самой резолюции подчеркивается, что Россия продолжает свои усилия по подрыву международного порядка, в частности привлекая Иран и Северную Корею к своей агрессии против Украины.

Саммит мира, прошедший прошлым летом в Швейцарии, называется "самой значительной на сегодняшний день дипломатической инициативой, призванной вдохновить будущий мирный процесс". Также в резолюции подчеркивается, что "любые мирные переговоры должны включать Украину и уважать ее право самостоятельно определять свое будущее".

"ПАСЕ признает, что для проведения устойчивых мирных переговоров необходима позиция прочности и надежной обороноспособности ("мир через силу")", - говорится в тексте резолюции, которая призывает Запад наращивать оказание Украине всевозможной поддержки.

Также ПАСЕ подчеркнула, что прочный мир возможен только тогда, когда Россия откажется от своих империалистических амбиций и проведет деколонизацию, а режим Владимира Путина назван "тоталитарным".

В резолюции содержится призыв к Европе и европейским партнерам усиливать санкционный режим против РФ, в частности, полностью запретить импорт российского газа, создать специальный трибунал по преследованию российского и белорусского руководства за агрессию против Украины, а также перевести все замороженные российские активы в специальный международный фонд для последующей выплаты компенсаций Украине и всем пострадавшим от российской агрессии.

Кроме того, была отвергнута поправка, призывающая американскую власть возобновить финансовую поддержку Украины, в том числе по линии USAID.

При этом делегаты поддержали поправку, которая признает Китай "решающим фактором в агрессивной войне Российской Федерации против Украины" и призывает КНР "прекратить оказывать поддержку российской военной машине".