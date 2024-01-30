В ПАСЕ одобрили проект резолюции об использовании замороженных российских активов

Политический комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) выступает за направление замороженных российских государственных активов в новый фонд для восстановления Украины. Был принят проект соответствующей резолюции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ .

В документе, основанном на докладе представителя Албании Лулзима Баши, отмечается, что РФ как государство-агрессор должно предоставить "полную компенсацию за ущерб, причиненный ее международно-противоправным действиям, включая разрушение инфраструктуры, гибель людей, экономические трудности и другие негативные последствия".

В Комитете подчеркивают, что примерно 300 миллиардов долларов США замороженных активов РФ теперь должны быть переданы "в распоряжение для восстановления Украины".

Также парламентарии напомнили, что по состоянию на июнь 2023 года задокументированный ущерб инфраструктуре и экономике Украины, причиненный агрессией России, оценивается в 416 миллиардов долларов.

Комитет ПАСЕ рекомендовал создать "международный компенсационный механизм" под эгидой Совета Европы, включающей международный трастовый фонд. В него должны быть направлены российские активы, которыми владеют страны-члены и не члены Совета Европы. А также речь идет о создании "непредвзятой и эффективной" международной претензионной комиссии, действующей согласно признанным судебным нормам, для рассмотрения исков Украины и других пострадавших от агрессии Кремля субъектов.

Комитет призвал страны-члены Совета Европы и другие государства, владеющие замороженными российскими активами, "активно сотрудничать" в передаче соответствующего механизма при поддержке ЕС, США и G7.

"Согласно международному праву, государства имеют полномочия принимать контрмеры против государства, которое серьезно нарушило международное право. Сейчас пора для государств-членов Совета Европы перейти от санкций к контрмерам", - говорится в заявлении Комитета.

Теперь доклад обсудит Ассамблея в полном составе, которая объединит парламентариев из 46 государств-членов Совета Европы.

Конфискация активов РФ в пользу Украины

Напомним, перед тем послы Евросоюза достигли согласия по использованию прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине. Также сообщалось, что дипломаты своим решением разрешили перевести доходы от активов страны-агрессора на отдельный счет.

Добавим, что еще в конце 2023 года западная пресса писала о том, что США предложили странам "Большой семерки" конфисковать замороженные российские активы в размере 300 млрд долларов в пользу Украины.

Такой план якобы намерен согласовать ко второй годовщине полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страны Запада приблизились к конфискации активов РФ.