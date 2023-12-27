Как компенсировать реактивную мощность на предприятии и экономить на оплате счетов за электроэнергию

Когда речь идет об электроснабжении для предприятий, существуют такие понятия как реактивная и активная мощности. Активная – это та, которая непосредственно потребляется оборудованием предприятия для выполнения работы, а реактивная – не выполняет полезную работу, а тратится только на создание электромагнитного поля, без которого не может работать ни один двигатель, и считается вредным.

Предприятия платят за реактивную энергию, как и за активную, но по другому тарифу. Он рассчитывается индивидуально для каждого региона, места, где расположено предприятие. И оплата за реактив – это часто достаточно значительная сумма, особенно если предприятие масштабно и имеет большие мощности. Уменьшить оплату за реактивную мощность можно, установив настройки, способные компенсировать реактивную мощность.

Как реализовать такой проект на условиях энергосервиса и почему это важно в контексте присоединения украинской энергосистемы к европейской ENTSO-E, рассказываем в третьем материале спецпроекта "Как уменьшить потребление энергоресурсов на предприятии".

Чтобы уменьшить плату за реактив, существует отдельный тип модернизаций, который называется компенсацией реактивной мощности. Такие проекты эксперты YASNO Energy Efficiency реализуют в среднем за срок до 6 месяцев. Цена за них формируется в зависимости от размеров предприятия и типа используемого оборудования. Благодаря проектам по компенсации реактивной мощности предприятия могут добиться уменьшения платы за реактив от 50 до 80%.

Проекты по компенсации реактивной мощности требуют особой экспертизы. Чтобы реализовать такой проект, на предприятии эксперты проводят тщательный анализ потребления энергии. Осуществляют замеры потребления электроэнергии в период активной работы оборудования на предприятии (формирование графиков потребления), фиксируют и определяют, какая установка лучше подойдет (какой мощности) и где ее выгодно установить.

YASNO Energy Efficiency единственная компания в Украине, реализующая проекты по компенсации реактивной мощности на условиях энергосервиса. Это означает, что предприятие может начать реализовывать такой проект, не имея полной суммы к уплате, а рассчитываться по достигнутой экономии, которую гарантируют эксперты компании.

Чтобы компенсировать реактив, устанавливаются установки компенсации реактивной мощности – конденсаторы, которые способны генерировать реактивную мощность. В результате уменьшается потребление реактивной мощности в сети, ведь она генерируется установкой и тем самым достигается экономия.

Почему предприятиям следует идти в реализацию таких проектов и при чем здесь ENTSO-E?

В марте прошлого года Украина стала членом "энергетического Евросоюза", то есть присоединилась к европейской энергетической системе ENTSO-E. Ни для кого не секрет, что требования к качеству электроэнергии в Европе выше, чем в Украине. Поэтому, соответственно, цена на реактивную энергию, которая считается вредной для энергосистемы, может ощутимо возрасти.

Чтобы избежать перерасходов по реактивам, предприятиям уже сейчас стоит задуматься об установке установок, которые позволят компенсировать реактивную мощность. И даже если в планах реализовывать такие проекты не было и нет свободных средств на это, обратившись к YASNO Energy Efficiency, такие проекты можно уже начать реализовывать за средства энергосервисной компании. А экспертиза YASNO Energy Efficiency, специалисты реализовавшей уже более 110 энергоэффективных проектов, позволит предпринимателям быть на шаг впереди и приготовиться к любым нововведениям.

Какие типы проектов по компенсации реактивной мощности различают?

Есть два типа установок, используемых для реализации проектов по компенсации реактивной мощности. Это статические и динамические настройки.

Статическая установка генерирует постоянно одинаковое количество реактива, однако из-за непостоянства графика потребления реактивной энергии может возникнуть перекомпенсация с генерацией реактивной энергии в сеть, так же оплачиваемая предприятием. Но при правильно сформированной технической задаче и качественных просчетах этого можно избежать.

Динамическая установка может быть ступенчатой и точнее повторять график потребления реактива. Проекты с установкой динамических установок являются более дорогими в реализации.

По мощности установки бывают:

низковольтные установки компенсации реактивной мощности (КРП) на 0,4 кВ;

средневольтные установки КРП на 6-10 кВ;

высоковольтные установки КРУ на 35 кВ и выше.

Из каких этапов состоят следующие проекты?

Анализ ситуации

Чтобы достичь качественных показателей, эксперты проводят детальный анализ потребления энергии, поскольку именно от анализа и выводов, сделанных на его основе, зависит выбор установки, определение необходимой мощности и места установки.

Они составляют графики потребления за определенный период (это может быть один день или несколько дней, в разное время), накладывают их один на один и определяют оптимальное техническое решение.

Из-за такого анализа проекты по компенсации реактивной мощности требуют высокой квалификации.

Установка оборудования

После проведения необходимых замеров происходит заказ необходимого оборудования, при необходимости дополнительных комплектующих и непосредственно установка оборудования, настройка и запуск.

Мониторинг результатов

После установки нового оборудования эксперты YASNO Energy Efficiency оценивают результаты, фиксируют новые показатели и при необходимости вносят коррективы.

Что получит от реализации проекта компенсации реактивной мощности предприятие и почему операторам системы распределения выгодно, чтобы такие проекты реализовывались?

Предприятие и операторы системы распределения (отвечают за техническое состояние сетей) заинтересованы в реализации таких проектов, поскольку при установке установок компенсации реактивной мощности происходит:

разгрузка линий электропередач

разгрузка трансформаторов и возможность подключения новых потребителей

уменьшение потерь при транспортировке электроэнергии.

Главное преимущество на предприятии – это уменьшение платы за реактивную мощность.

Рассмотрим кейсы реализуемых YASNO Energy Efficiency проектов на предприятиях по компенсации реактивной мощности.

Проект на Центральном горно-обогатительном комбинате (подстанция шахты "Гигант-Глубокая")

установка компенсации реактивной мощности генерирует – 8 842 000 кВАр*ч реактивной энергии

8 842 000 кВАр*ч реактивной энергии экономический эффект – 1,66 млн грн экономии в год

Проект по компенсации реактивной мощности, реализуемый на Центральном горно-обогатительном комбинате – это первый проект с использованием динамической установки.

С учетом проведенных измерений и полученных данных о потреблении реактивной энергии в течение года, а также характера реактивной нагрузки для подстанции шахты была выбрана установка компенсации реактивной энергии 6кВ общей мощностью 1500 кВАр с тремя ступенями по 500 кВАр, работающей в автоматическом режиме.

Конденсаторные установки состоят из трехфазных высоковольтных силовых.

конденсаторов. Они оснащены датчиками давления для предотвращения развития.

аварийных ситуаций Для ограничения пускового тока конденсаторы ступени батарей оснащены токоограничивающими реакторами.

Также конденсаторные установки оснащены системой поддержания микроклимата, обеспечивающей контроль температуры, систему вентиляции и антиконденсационного обогрева.

Компенсация реактивной мощности на предприятии "Камет-Сталь"

снижено потребление реактивной энергии на 56 млн кВАр*ч/год

экономический эффект – около 1,9 млн грн экономии в год

До реализации проекта уровень потребления реактивной мощности имел переменный характер и колебался в пределах от 1,2 до 7 МВА. В пределах проекта установлены три статических конденсаторных установки общей мощностью 5,8 МВАр.

Выполнены следующие работы:

проложена новая кабельно-проводниковая продукция от новых батарей конденсаторов до ячеек питания подстанций

выполнен монтаж силового коммутационного оборудования для подключения конденсаторных батарей

на двух подстанциях установлены две батареи статических конденсаторов по 1,4 МВАр и одна – 3 МВАр

установлена современная система учета активной и реактивной электроэнергии с возможностью дистанционного мониторинга эффективности проекта.

Общий результат – это уменьшение потребления реактивной мощности на 60%, улучшен cosφ. Кроме того, снижено потребление реактивной энергии на 56 млн кВАр*ч/год, что в денежном эквиваленте составляет около 1,9 млн грн в год за счет снижения платы за реактивную энергию и платы за недостаточную оснащенность линии установками КРМ.

Какие еще типы модернизаций могут помочь предприятиям уменьшить потребление ресурсов и экономить средства, читайте в предыдущих материалах спецпроекта "Как уменьшить потребление энергоресурсов на предприятии": "Энергоэффективная модернизация предприятия. Почему стоит начать с системы освещения и какой экономии можно достичь" и "Тепло и выгодно "Почему стоит задуматься о модернизации системы отопления на предприятии".