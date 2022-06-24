Паралімпійська збірна України здобула нагороду The Visa Award

Переможцями The Visa Award за підсумками Зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор у Пекіні 2022 року стали Паралімпійська збірна України й голландський ковзаняр Кай Вербій. Відповідно такі благодійні організації як Національний комітет спорту інвалідів України та ЮНІСЕФ Нідерландів отримають внески розміром $50000 від Visa.

Національна паралімпійська збірна України подолала неймовірні перешкоди, щоби потрапити на церемонію відкриття Зимових Паралімпійських ігор у Пекіні 2022 року. Появу українських спортсменів та спортсменок вболівальники під час голосування у рамках The Visa Awards майже одноголосно визнали найбільш надихаючим моментом спортивної події.

Загалом збірна України посіла друге місце в медальній таблиці зимових Паралімпійських ігор.

"Щиро дякую від імені всіх членів нашої спільноти за те, що проголосували та нагородили нас The Visa Award. Цей приз для нас дуже цінний, оскільки він допоможе нам продовжувати нашу діяльність, допомагати спортсменам та особам з інвалідністю в Україні й боротися за мир в нашій країні", - прокоментував президент Паралімпійської збірної України Валерій Сушкевич.

Також нагороду The Visa Award отримав нідерландський ковзаняр Кай Вербей.

Окрім $100000, які Visa пожертвує двом благодійним організаціям, які обрані переможцями The Visa Award, компанія додатково передасть $100000 на допомогу українським олімпійській та паралімпійській спільнотам у ці важкі часи. Половина суми надійде до Фонду солідарності з олімпійською спільнотою України, створеному МОК у співпраці з Комітетом олімпійської солідарністю та Європейськими олімпійським комітетом. Грошовий фонд призначений для пом’якшення наслідків гуманітарної кризи в Україні та спрямований на цілісну підтримку всієї української олімпійської спільноти. Інша половина суми піде на підтримку Національного паралімпійського комітету України.

Про Національний комітет спорту інвалідів України

Комітет створений Національним паралімпійським комітетом України для того, щоб паралімпійські спортсмени могли продовжувати тренуватися та представляти свою країну на міжнародних змаганнях. Фонд також підтримує Український паралімпійський центр у Західній Україні, який зараз забезпечує 500 українських біженців, у тому числі групу дітей з обмеженими можливостями.

Про The Visa Award

The Visa Award спільно розроблена Міжнародним олімпійським комітетом (МОК), Міжнародним паралімпійським комітетом (МПК) та Всесвітнім партнером Олімпійських ігор Visa для залучення та комунікації аудиторій з усього світу під час Олімпійських і Паралімпійських ігор. Також нагорода має ціль заохочувати людей у всьому світі до віри та підтримки один одного, відповідно до основних цінностей трьох організацій: дружби, прийняття та натхнення.

Нагороду The Visa Award вперше впровадили під час Олімпійських і Паралімпійських ігор у Токіо 2020 року. Її здобули 13-річна бразильська олімпійська скейтбордістка Раїсса Леал і золота медалістка Паралімпійських ігор з Нової Зеландії Холлі Робінсон. Леал відзначили за прояв спортивної майстерності щодо своїх суперниць під час вуличних змагань серед жінок, де вона здобула срібну медаль. Робінсон, яка виграла змагання F46 у метанні списа серед жінок, була обрана вболівальниками за те, що вона знайшла час, щоб визнати та подякувати всім офіційним особам матчу на полі.

Про Міжнародний олімпійський комітет

Міжнародний олімпійський комітет є некомерційною незалежною організацією, що складається з волонтерів. Вона прагне будувати кращий світ за допомогою спорту, перерозподіляючи понад 90% свого доходу для підтримки широкого спортивного руху. Це означає, що щодня еквівалент $4,2 мільйона спрямовується на допомогу спортсменам і спортивним організаціям усіх рівнів у всьому світі.

Про компанію Visa

Visa (NYSE: V) - світовий лідер індустрії електронних платежів, що сприяє транзакціям між споживачами, бізнесом, фінансовими та урядовими організаціями у більш ніж 200 країнах та територіях щороку.

Наша місія - об'єднати світ за допомогою інноваційної, зручної, надійної та безпечної платіжної мережі, щоби сприяти процвітанню споживачів, бізнесу та економіки. Ми переконані, що розширення доступу для всіх в економіці допомагає зростанню добробуту людей у ​​всьому світі та стане основою для глобального руху грошей у майбутньому. Дізнайтесь більше на сайті Visa.com.ua.