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Паралімпіада в Токіо: Україна виборола третю медаль

Автор: Анастасія Рокитна

Україна на Параолімпіаді в Токіо виборола третю медаль. Фехтувальник Артем Манько виграв "срібло" у фехтуванні на візках.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Його суперником був китаєць Лі Хао, який виграв з рахунком 15:12.

Для України ця медаль стала третьою на цій Паралімпіаді. Раніше в фехтуванні на візках класу А серед жінок "бронзу" завоювала Євгенія Бреус, а плавець Антон Коль виграв "срібло" в класі S1.

Нагадаємо, Україна завоювала перші медалі на Паралімпіаді в Токіо.

Зазначимо, Паралімпіада в Токіо триватиме з 24 серпня по 5 вересня 2021 року.

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Олімпіада 2020