Паралімпіада в Токіо: Україна виборола третю медаль

Україна на Параолімпіаді в Токіо виборола третю медаль. Фехтувальник Артем Манько виграв "срібло" у фехтуванні на візках.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Його суперником був китаєць Лі Хао, який виграв з рахунком 15:12.
Для України ця медаль стала третьою на цій Паралімпіаді. Раніше в фехтуванні на візках класу А серед жінок "бронзу" завоювала Євгенія Бреус, а плавець Антон Коль виграв "срібло" в класі S1.
Нагадаємо, Україна завоювала перші медалі на Паралімпіаді в Токіо.
Зазначимо, Паралімпіада в Токіо триватиме з 24 серпня по 5 вересня 2021 року.