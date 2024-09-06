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Паралимпиада-2024: итоги 6 сентября и медальный зачет

Фото: Паралимпийский чемпион Егор Дементьев (facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine)
Автор: Антон Федорцив

Очередной соревновательный день на Паралимпийских играх в Париже завершился. Украинские спортсмены пополнили национальную копилку шестью наградами.

Краткие итоги дня и положение команд в медальном зачете – в новости РБК-Украина.

В пятницу отечественные параатлеты завоевали 6 наград. Золотую медаль выиграл велосипедист Егор Дементьев.

Какие медали 6 сентября завоевали украинцы на Паралимпийских играх-2024

Первую награду завоевала Людмила Данилина. Она финишировала второй в беге на 1500 м с персональным рекордом. "Серебро" Парижа стало третьей паралимпийской медалью украинки в карьере.

В мужском настольном теннисе Максим Николенко завоевал бронзовую награду. В рамках 1/2 финала он драматически уступил китайцу Шуаи Жао. Эта медаль стала второй для Украины в дисциплине, а Виктор Дидух еще сразится за "золото" в пинг-понге.

Егор Дементьев стал паралимпийским чемпионом по велоспорту. Он победил в групповой шоссейной гонке. Организаторам пришлось воспользоваться фотофинишем, чтобы распределить награды. Украинец опередил оппонентов на целый корпус велосипеда.

Фехтовальщица Елена Федота-Исаева завоевала бронзовую медаль Паралимпиады. В поединке за 3-е место в индивидуальном турнире шпажисток она одолела представительницу Гонконга. Финальный счет – 15:6 в пользу украинской спортсменки.

Пловец Денис Остапченко стал серебряным призером Игр. Он финишировал вторым в заплыве на 50 м вольным стилем. В шаге от подиума завершил соревнования еще один украинец – Сергей Паламарчук.

Наконец Даниил Чуфаров завоевал еще одно "серебро" для Украины в плавании. Он достался финишу вторым на стометровке баттерфляем. На Паралимпийских играх-2024 украинец выиграл четыре награды.

Какое место Украины в медальном зачете по итогам 6 сентября

В общем зачете команд сборная Украины опустилась на 8-е место. Отечественные параатлеты в общей сложности завоевали 67 наград, в том числе 16 золотых. Бесспорным лидером остается Китай. Представители Поднебесной выиграли 188 медалей (83 – "золото"), а Соединенное Королевство и США уже существенно отстают.

 

К слову, ранее подготовили анонс главных спортивных событий субботы и воскресенья.

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Паралимпийские игры 2024