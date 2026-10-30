В московских аэропортах из-за массированной атаки дронов отменили по меньшей мере 223 рейса и задержали еще 233, что стало одним из самых больших сбоев с начала октября. Ограничения на прием и отправку самолетов были введены в 22:52, а сами аэропорты оставались закрытыми почти девять часов подряд.

Только в 08:09 Росавиация сообщила о снятии ограничений в "Жуковском" и "Шереметьево", в то время как "Внуково" и "Домодедово" продолжили работу по отдельному согласованию.

Наибольшее количество ограничений зафиксировали в "Шереметьево", где отменили 170 рейсов. Во "Внуково" отменили 48 вылетов, во "Домодедово" - четыре, а в "Жуковском" - только один.

В то же время больше всего задержек коснулось "Внуково", где задержали 111 рейсов. Последний раз значительное количество отмен в столичном авиаузле фиксировали 17 октября, когда отменили 221 рейс.

Перенаправление самолетов и масштаб атаки

Из-за закрытия воздушного пространства часть самолетов, направлявшихся в Москву, перенаправили на запасные аэродромы.

В частности, петербургское "Пулково" приняло 27 рейсов, из-за чего там образовались большие очереди, а пассажиров после длительного ожидания вывели из самолетов и отправили в Москву альтернативными способами.

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, с вечера четверга до утра пятницы в сторону московского региона было запущено 862 беспилотника, большинство из которых якобы уничтожено на дальних рубежах, а еще 170 - во время подлета в столицу.

Это второй по величине показатель за время войны после атаки 19-20 сентября, когда сообщали о более чем 1600 дронов.

Дополнительно отмечается, что накануне вечером и ночью в сторону столицы было запущено 613 беспилотников, а Минобороны России заявило о якобы перехвате и уничтожении 1043 украинских беспилотников самолетного типа за ночь.

Завершение международного саммита

Массированная атака беспилотников произошла сразу после завершения саммита Россия-Африка, который проходил 28-29 октября и в котором участвовал российский диктатор Владимир Путин.

По информации Кремля, в нем приняли участие делегации из 48 африканских государств из 54, причем 22 из них были представлены на уровне глав государств. Столичные аэропорты закрыли практически сразу после завершения этого мероприятия.