Парадокс рынка труда. Почему безработные не могут найти работу, а компании - работников

Фото: На конференции аналитического центра We Build Ukraine были подняты наиболее важные вопросы на рынке труда

По данным Минсоцполитики, количество рабочей силы сократилось на 40% по сравнению с довоенными годами. Проблема усугубляется отсутствием работающей системы профориентации и различными ожиданиями работодателей и работников. О том, какие специальности наиболее востребованы на сегодня, где найти работу для миллиона ветеранов и сколько людей испытывают профессиональное выгорание читайте в большом анализе РБК-Украина.

Главное:

На сколько ощутим дефицит кадров в различных отраслях?

Почему уровень образования безработных не совпадает с запросами работодателей?

Какие специальности наиболее востребованы?

Как будет реформировано профессиональное техническое образование?

Какие программы уже работают и разрабатываются для трудоустройства ветеранов?

Сколько людей испытывают выгорание на работе и думают об увольнении?

Уменьшение населения - основная проблема на рынке труда

Вызовы с которыми сегодня сталкивается рынок труда были обсуждены во время конференции "Кадры решают: Новая архитектура экономики восстановления", которую провел независимый аналитический центр We Build Ukraine.

В начале мероприятия управляющий директор Boston Consulting Group в Центральной и Восточной Европе Ласло Юхаш напомнил о масштабном исследовании, проведенном совместно с центром We Build Ukraine, в результате которого была разработана комплексная Стратегия экономического восстановления Украины до 2040 года. Этот документ определяет 8 ключевых секторов экономики и 4 основных драйвера экономического роста. Одним из таких является рабочая сила.

Представляя обзор рынка труда в Украине, Ласло Юхаш начал с того, что население Украины снижалось и до начала полномасштабного вторжения. Большая война лишь обострила эту проблему - многие люди выехали из страны, многие были привлечены в силы обороны. Согласно исследованию Boston Consulting Group, выехали в основном молодые люди трудоспособного возраста, что усугубило проблему дефицита кадров внутри Украины. Тенденция к снижению населения является особенностью не только Украины, этот тренд присущ всем странам Центрально-Восточной Европы (Польши, Румынии, Венгрии и Болгарии). Однако, наша страна отстает от соседей по уровню производительности и заработной платы, хотя за последние годы эти показатели выросли.

Фото: Управляющий директор Boston Consulting Group в Центральной и Восточной Европе Ласло Юхаш отметил, что рабочая сила - это один из драйверов экономического роста Украины

Положительной чертой украинского рынка труда остается высокий уровень образования, который конкурирует с европейским, даже с Германией. "Мы можем на этом фундаменте строить экономический рост. Это может быть тем фактором, который играет положительную роль в экономическом росте в будущем", - сказал представитель Boston Consulting Group.

Подытоживая результаты исследования, Ласло Юхаш сказал, что в краткосрочной перспективе для улучшения ситуации нашей стране надо реформировать систему обучения кадров, чтобы она давала людям, те компетенции, в которых действительно нуждается экономика. В долгосрочной перспективе важно создать современные профессиональные центры и продолжать выравнивать уровень заработных плат до европейских показателей. О создании учебный центров, во время конференции высказался проректор по внешним связям и общественного служения Украинского католического университета Дмитрий Шеренговский и первый проректор "Днепровской политехники" Артем Павличенко. Педагоги отметили, что университеты уже ведут активное сотрудничество с бизнесом, чтобы их программы соответствовали фактическому запросу на рынке труда. В частности, в "Днепровской политехнике" обучают студентов работать на современных автоматизированных производствах, которые используются во многих компаниях.

Мотивация людей, которые ищут работу

Более детальное исследование относительно уровня, структуры и мотивации безработных людей, которое было проведено при поддержке швейцарской гуманитарной организации Helvetas Swiss Intercooperation в рамках соглашения с правительственными учреждениями Чехии, представила председатель отраслевого совета Федерации металлургов Украины Елена Колесникова. Было опрошено 55 тысяч украинских компаний из разных регионов, в которых работают 4,2 миллиона человек, также респондентами стали 69 тысяч безработных людей.

40% компаний-респондентов сообщили, что испытывают дефицит кадров. Он вызван процессами мобилизации, недостаточным уровнем квалификации и завышенными ожиданиями со стороны соискателей. Исследование установило еще один поразительный факт: только 79% людей, которые зарегистрировались в центре занятости готовы работать. Другие люди, фактически, регистрируются, чтобы получить выплаты. Большинство людей не рассматривают возможность своего профессионального развития, только 28% опрошенных безработных принимают это во внимание.

Исследование установило, что наиболее востребованными профессиями на сегодня являются рабочие специальности - водитель, швея, тракторист, слесарь, электрогазосварщик.

Пример специальности "швея" раскрыл глубокую проблему несоответствия полученного образования и потребности рынка труда. По словам Елены Колесниковой, в Украине многие заведения профтехобразования готовят людей по этой специальности "швея", но чтобы наполнить полуторагодичную программу, они добавляют в программу другие предметы и уже выпускают людей высшей квалификации, например, дизайнеров одежды. "Когда человек выходит с такой квалификацией, уже не хочет работать швеей, потому что он имеет более высокую квалификацию. Он хочет другую должность, а работодателю нужна именно швея, поэтому у нас получается дефицит", - пояснила Колесникова.

Исследованием было установлено, что первый фактор, на который обращают внимание безработные, - это заработная плата - 80% готовы работать меньше чем, за 20 тысяч гривен в месяц. При этом компании сегодня предлагают даже более высокий размер зарплаты, чем в среднем хотят люди, но существенный дефицит кадров все равно сохраняется.

Фото: Председатель отраслевого совета Федерации металлургов Украины Елена Колесникова сообщила, что кроме зарплаты существенным фактором для безработных является, например, возможность работать неполный рабочий день

Есть другие факторы, которые существенно влияют на мотивацию соискателей работы. Оказалось, что важную роль играет, например, рабочий график. Лишь 56% респондентов готовы работать полный рабочий день, в то же 94% вакансий требуют полной вовлеченности работника.

Исследование установило отношение безработных людей к возможности получить образование, чтобы либо повысить квалификацию, либо найти работу. Как выяснилось, лишь 23% безработных готовы к обучению. "30% вообще не готовы менять свою профессию, даже если мы понимаем, что она не нужна", - сказала Елена Колесникова, добавив, что 47% безработных не понимают, нужно ли им дополнительное образование.

"Это плохие показатели, это говорит об отношении наших людей к образованию и для чего оно нужно", - прокомментировала представительница Федерации металлургов, добавив, что, к сожалению, многие люди не видят, как образование или переквалификация могут решить их проблемы. Не работает система профессиональной ориентации, которая должна показывать людям связь между их образованием и карьерным путем.

Важным аспектом для успешного поиска работы является смена места жительства, то есть переезд в другой населенный пункт, где расположены офисы или производственные мощности перспективного работодателя. Как показало исследование, наибольшая категория опрошенных, которая согласна на такой шаг, - это люди с инвалидностью.

"Это совершенно неожиданно, все остальные категории - менее мобильные. Из тех, кто готов двигаться, наибольший процент - это люди с инвалидностью и как ни странно, внутренне перемещенные лица не настолько у нас активны", - прокомментировала Елена Колесникова.

Дефицит кадров в различных отраслях экономики

Выступая в начале конференции, глава наблюдательного совета независимого аналитического центра We Build Ukraine Александр Кубраков сказал, что наличие квалифицированной рабочей силы - это фактор, от которого зависят все отрасли экономики.

"Мы потеряли людей, часть территорий и производств. Но в то же время мы имеем возможность экспортировать наши товары на новые рынки, международные компании после выхода из России стали рассматривать Украину для работы. Все это нужно было переосмыслить и осознать, что появились greenfield-отрасли, куда инвесторы могут заходить "с нуля", - отметил Кубраков.

Фото: Глава наблюдательного совета аналитического центра We Build Ukraine Александр Кубраков отметил, что несмотря на потери людей и территорий, у Украины остается большой потенциал для экспорта и выхода на международные рынки

Он добавил, что привлечение инвестиций должно быть скоординировано с решением проблем на рынке труда, чтобы обеспечивать вновь созданные предприятия мотивированными и квалифицированными работниками.

О дефиците кадров вспомнили и представители конкретных отраслей. Председатель дефенс направления Федерации работодателей Украины Игорь Фоменко отметил, что оборонная промышленность, которая во время войны выросла больше всего, испытывает значительный дефицит рабочей силы.

Одной из причин этого явления он называет морально-психологическое давление на людей, которые задействованы в ОПК, ведь они являются мишенью для врага.

"Вчера был прилет, а завтра тебе надо идти на работу, это глубокая история, которую надо учитывать при привлечении людей в отрасль ОПК", - сказал Фоменко, добавив, что также на людей влияет высокая ответственность за выполнение заказа от государства.

Еще одним фактором, который давит на отрасль - это быстрая смена технологий на фронте. "Фактически каждые 4-6 месяцев происходит изменение тактико-технических параметров некоторых видов вооружения и это тоже касается вопроса требований к людям, которые работают в отрасли", - сказал он. О дефиците кадров свидетельствует тот факт, что различные предприятия ОПК конкурируют между собой за ответственных и профессиональных кадров.

Дефицит кадров также является вызовом для аграрно-промышленного комплекса. По словам генерального директора ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса Олега Хоменко, до войны дефицит кадров в сельском хозяйстве был на уровне 10%, сейчас этот показатель составляет 30%. Основными факторами, которые обусловливают такую ситуацию является то, что работа в АПК - это тяжелая и малопрестижная работа, она требует проживания в сельской местности.

"Молодежи это не интересно, молодежи интересна частичная занятость, гибкий график, трехдневная рабочая неделя. В сельском хозяйстве, к сожалению, такого нет", - прокомментировал Олег Хоменко. По его словам, еще одной причиной почему молодежь не спешит ехать в сельскую местность - это отсутствие инфраструктуры. Агрокомпании решают проблему дефицита рабочей силы путем применения новой техники, которая требует меньшего участия человека.

Повышение престижа рабочих специальностей

В комментарии РБК-Украина во время конференции Елена Колесникова сказала, что крайне необходимо усиливать профориентацию, еще со школы надо работать с детьми, чтобы они понимали связь между выбранным ими образованием и будущей профессией. Должны быть отдельные программы профориентации для разных категорий населения - для выпускников школ, для взрослых, для людей более старшего возраста и для военных.

"Пока мы не объясним людям, как связано образование с дальнейшим трудоустройством, то и в дальнейшем мы будем иметь такой дисбаланс на рынке труда", - сказала она.

Также Федерация участвует в подготовке ко второму чтению новой редакции закона "О профессиональном образовании".

В этих учебных заведениях предлагается создать наблюдательные советы, которые будут состоять из представителей бизнеса и местных органов власти, как распорядителей объектов коммунальной собственности. Таким образом, бизнес сможет напрямую влиять на образовательные программы учреждений профтехобразования, которые будут готовить специальности, которые действительно востребованы на рынке.

По словам Колесниковой, очень важно изменить устаревшие советские требования к состоянию здоровья некоторых профессий. Они уже не соответствуют современным реалиям, поскольку произошла значительная автоматизация процессов, изменилось оборудование и уровень его безопасности. Складывается ситуация, когда на предприятие приходят ветераны, которые получили те или иные травмы, но могут профессионально и безопасно выполнять определенную работу и чисто по формальным причинам работодатель вынужден им отказать.

"Мы уже начали диалог с Министерством по делам ветеранов, чтобы изменить устаревшие, советские подходы к трудоустройству, требованиям к рабочему месту и немного дерегулировать эту систему", - добавила спикер.

Также предлагается изменить название "профтехучилище" на "колледж", а "ученик" на "студент", что, по мнению авторов, добавит престижности этим заведениям и их посетителям.

Закаленные боем: программы трудоустройства ветеранов от государства

Отдельная сессия конференции была посвящена вопросу трудоустройства ветеранов и ветеранок. Профильный заместитель министра Юлия Кирилова сообщила, что на сегодня уже зарегистрировано более одного миллиона ветеранов. "1,3 миллиона - это проактивное население, которое вернется на свои рабочие места. Это люди, которые уже имеют свою профессию, которые имеют собственный опыт. Мы должны создать условия, чтобы не терять этих людей", - сказала она.

Фото: Заместитель министра по делам ветеранов Юлия Кириллова сказала, что государство и общество должны помочь найти работу для более одного миллиона ветеранов

Для этого, министерство запустило сайт, который называется "Карьера ветерана". На нем люди, которые вернулись с войны, могут разместить свои резюме, указать навыки из гражданской жизни, новые знания и умения, которые были приобретены во время военной службы. Также министерство реализует программы профессиональной адаптации ветеранов, например, государство оплачивает стоимость переквалификации, получения нового уровня образования.

Юлия Кирилова подчеркнула, что самая важная инициатива на сегодня - это совместная работа Минветеранов, Национального агентства квалификаций и Федерации работодателей по созданию новой квалификации "Закаленные боем". "Мы переводим военный опыт на гражданский и вносим соответствующие изменения в профессиональные стандарты", - сказала заместитель министра по делам ветеранов.

На сегодня ветераны могут подтвердить свою квалификацию, которую они имели в гражданской жизни, в квалификационных центрах. После этого, им будет легче предлагать работодателю свои услуги.

В Верховной Раде на сегодня готовится обсуждение введения квот на трудоустройство ветеранов на государственную службу и на предприятия. "Есть несколько инициатив обязательного квотирования для тех, кто захочет работать, например, на государственной службе. У нас готовится предложение, чтобы такая квота была не менее 10%. Обсуждается квотирование и для частного бизнеса в размере 5%", - прокомментировала председатель комитета парламента по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Она подчеркнула, что инициатива введения квот находится на стадии обсуждения, поскольку еще не наработана общая позиция различных стейклдеров, хотя сама идея квот в обществе поддерживается.

"Мы не хотели бы сделать так, чтобы эта квота не работала, была просто формальной поэтому, в парламенте 24 июля на базе комитета социальной политики будут большие комитетские слушания именно по этой тематике. Я уверена, что мы найдем решение, которое будет работать для ветеранов, к которым мы должны относиться с особым уважением", - добавила глава парламентского комитета.

Вовлеченность бизнеса к поддержке ветеранов

Присутствующие на конференции центра We Build Ukraine представители бизнеса рассказали о своих программах поддержки ветеранов. Председатель совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник отметил, что надо постоянно поддерживать связь с людьми, которые были призваны в ряды сил обороны, оказывать им поддержку в течение всего срока военной службы.

Одна из крупнейших в Украине компаний по количеству ветеранов в коллективе - это Группа "Метинвест". По словам руководительницы направления группы по связям с общественностью Зои Гейнце, на сегодня почти 11 тысяч сотрудников компании прошли или проходят службу в силах обороны, около одной тысячи вернулись на производство. Группа готова принимать на работу ветеранов, в том числе, работавших в других компаниях.

Поддержка военных в "Метинвесте" начинается с момента привлечения человека в силы обороны, она включает физическую и психологическую составляющие. Если происходит ранение, компания оказывает помощь для восстановления военного, финансирует протезирование и восстановление. По словам Зои Гейнце, на эти мероприятия в 2024 году было направлено 250 тысяч долларов, а в этом году планируется выделить 550 тысяч долларов.

Фото: Руководитель направления группы по связям с общественностью Группы "Метинвест" Зоя Гейнце подчеркнула, что общество должно адаптироваться к ветеранам, а не наоборот

Во время возвращения человека с войны, он может подтвердить свою квалификацию на рабочем месте, что значительно экономит время. Если ветеран не может вернуться на предыдущее рабочее место, ему дается возможность получить переквалификацию, в том числе - в корпоративном университете "Метинвест Политехника".

Зоя Гейнце отметила, что компания уделяет особое внимание программам, которые обучают коллектив как правильно сотрудничать с человеком, вернувшимся с войны на производство. "Потому что не ветераны должны адаптироваться к обществу, а общество должно адаптироваться к ветеранам", - отметила представительница Группы "Метинвест".

Выгорание на рабочем месте

Наибольшее бремя полномасштабной войны несут на себе военные, однако и люди, которые работают в тылу находятся в состоянии постоянного стресса. Об этом свидетельствует исследование, проведенное компанией Gradus Research. "Влияет ли постоянный стресс на здоровье? Да, влияет и очень сильно. Двое из трех мужчин и трое из четырех женщин чувствуют себя выгоревшими", - сказала основательница и директор Gradus Research Евгения Близнюк.

Фото: Основательница и директор компании Gradus Research Евгения Близнюк сказала, что постоянный стресс уменьшает производительность труда людей и приводит к профессиональному выгоранию

По ее словам, под выгоранием обычно понимают ощущение, что нет сил вставать утром и делать свои ежедневные дела. Причинами этого являются проблемы на работе, ощущение неопределенности того, что будет дальше. Люди находят утешение в общении с близкими Также важно, чтобы работодатель напоминал о ценности работника.

По результатам исследования 40-50% опрошенных думают об увольнении. Чтобы удержать людей и сохранить их производительность на высоком уровне, главным фактором остается финансовое вознаграждение, однако важную роль играют положительная рабочая среда, возможность карьерного роста, гибкий график работы и лидеры, которые вдохновляют.

"Самая желанная инициатива от компании, которую ожидают люди, - это гибкость места и графика работы. Люди привыкли работать удаленно и предпочитают сохранять эту опцию", - добавила Евгения Близнюк.

Вызовы современности

Новым вызовом на рынке труда становится внедрение технологий на основе искусственного интеллекта и роботизация. Как сообщил вице-президент, глава ЕРАМ в Центральной и Восточной Европе Юрий Антонюк, эти два фактора уже начинают замещать ряд профессий.

"Мы должны думать, что мы будем делать с людьми, когда искусственный интеллект будет все больше и больше заменять и дополнять нашу работу. Это касается не только цифровых направлений, например, ИТ, где уже идут планомерные сокращения в крупных компаниях. Это приходит и в физическую сферу через ту же роботизацию", - прокомментировал топ-менеджер ЕРАМ.

По его словам, бизнес и государство должны дать людям возможность подготовиться к этим изменениям. Надо подумать о переквалификации людей, научить их работать с искусственным интеллектом. Уже через 3-5 лет ситуация могу очень сильно измениться и спрос на многие специальности значительно уменьшится, поэтому бизнесы и люди должны быть к этому готовы.

В то же время есть ряд положительных тенденций. Комментируя проблему того, что многие украинцы выехали за границу, председатель наблюдательного совета центра We Build Ukraine Александр Кубраков привел пример из его опыта работы в ІТ-отрасли: в 2014 году многие ІТ-специалисты из Крыма и востока Украины так же выезжали за границу, но впоследствии вернулись в Украину.

"Оказалось, что в течение 2-4 лет вернулось подавляющее большинство людей, например в IT-секторе. Одна из причин - от переезда не изменился уровень их зарплат, но стоимость жизни в новой стране оказалась выше", - пояснил Кубраков.