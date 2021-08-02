Парад, концерт і нові традиції: як Україна буде святкувати День Незалежності

Конституція Пилипа Орлика

За тиждень до Дня Незалежності в Україну потрапить оригінал Конституції Пилипа Орлика. Українці зможуть побачити її з 16 серпня у Софіївському соборі.

"Історія нашої державності має багатовікову історію. 30 років тому вона не почалась, а відновилась", - заявив Зеленський на форумі.

Вшанування пам'яті

22 серпня українці вшанують пам'ять тих, завдяки кому незалежність збереглась у 2014 році, зазначив президент. Це учасники АТО: добровольці, медики, волонтери.

Вручення відзнаки

22 серпня за участю президента відбудеться вручення відзнаки "Національна легенда України". Її присуджуватимуть громадянам за визначні особисті заслуги у становленні незалежної України, зміцненні її державності, захисті Вітчизни та служінні українському народові.

Підняття синьо-жовтого стяга

23 серпня, у День державного прапора України, в Черкаській області відбудеться урочисте підняття синьо-жовтого стяга - символу нашої незалежності.

Урочистості пройдуть у всіх областях країни. Зокрема фасади будівель Верховної Ради, Національної опери, палацу "Україна", ЦУМу, ТРЦ "Гулівер" у Києві набудуть кольорів Державного прапора.

Кримська платформа

23 серпня відбудеться саміт ініціативи президента України "Кримська платформа". Захід складатиметься з чотирьох панелей на теми: політика невизнання та санкцій; безпекові виклики; захист прав людини в тимчасово окупованому Криму; відновлення прав кримськотатарського народу.

Концерт

23 серпня запланований святковий концерт для лідерів держав у Національній опері України за участю легенд опери та балету. 24 серпня на центральній вулиці столиці відбудеться святковий парад Збройних сил України. Заплановані заходи за участю представників і техніки всіх сил сектору безпеки і оборони України та країн-партнерів.

Цього ж дня відбудеться концерт італійського співака Андреа Бочеллі.

Увечері 24 серпня на НСК "Олімпійський" розпочнеться святкове шоу "Незалежність у нашій ДНК. День незалежності країни", у якому візьмуть участь естрадні зірки, артисти опери та балету, а також симфонічний оркестр.