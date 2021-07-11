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Папа Римський вперше з’явився на публіці після операції

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Рим, Неділя 11 липня 2021 23:13
Папа Римський вперше з’явився на публіці після операції Фото: Папа Франциск (upload.wikimedia.org)
Автор: Даша Харченко

У неділю, 11 липня, Папа Римський Франциск вперше з’явився на публіці після операції на кишківнику. Він почувається задовільно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters

Папа прочитав щотижневу молитву з балкона лікарні у Римі.

Ця молитва стала першою, яку Франциск не прочитав з вікна, що виходить на площу Святого Петра.

Зазначається, що понтифік загалом почувався задовільно. Він прочитав підготований текст й додавав свої репліки. Молитва тривала 10 хвилин.

Поруч із Папою стояли кілька дітей – пацієнтів тієї ж лікарні.

Інколи у промові була чутна задишка, а голос зрідка був хриплим.

На площі під лікарнею зібралися віряни. Вони вигукували "Хай живе Папа!" й розмахували національними прапорами..

Нагадаємо, Папа Франциск переніс операцію на кишківнику. Операцію провели в клініці Агостіно Джемеллі. Головним хірургом Папи був доктор Серджіо Альф'єрі, директор відділення хірургії травної системи Джемеллі. Також на операції був присутній офіційний лікар Папи Римського.

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Папа Римський
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