Папа Римський вперше з’явився на публіці після операції
У неділю, 11 липня, Папа Римський Франциск вперше з’явився на публіці після операції на кишківнику. Він почувається задовільно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters
Папа прочитав щотижневу молитву з балкона лікарні у Римі.
Ця молитва стала першою, яку Франциск не прочитав з вікна, що виходить на площу Святого Петра.
Зазначається, що понтифік загалом почувався задовільно. Він прочитав підготований текст й додавав свої репліки. Молитва тривала 10 хвилин.
Поруч із Папою стояли кілька дітей – пацієнтів тієї ж лікарні.
Інколи у промові була чутна задишка, а голос зрідка був хриплим.
На площі під лікарнею зібралися віряни. Вони вигукували "Хай живе Папа!" й розмахували національними прапорами..
Нагадаємо, Папа Франциск переніс операцію на кишківнику. Операцію провели в клініці Агостіно Джемеллі. Головним хірургом Папи був доктор Серджіо Альф'єрі, директор відділення хірургії травної системи Джемеллі. Також на операції був присутній офіційний лікар Папи Римського.