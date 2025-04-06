Папа Римский впервые появился на публике после выписки из больницы
Сегодня Папа Римский Франциск впервые появился на публике с 23 марта - дня, когда его выписали из больницы, где он проходил лечение от двухсторонней пневмонии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В воскресенье он въехал на инвалидной коляске на площадь Святого Петра в Ватикане, где его встретили аплодисментами. Это произошло незадолго до полудня (10:00 по Гринвичу), в конце богослужения, посвященного Юбилейному году Католической Церкви.
Фото: Папа Римский вышел к публике (скриншот с видео)
Подойдя к главному алтарю, Франциск помахал собравшимся, а затем кратко обратился к ним.
"Счастливого воскресенья всем. Большое вам спасибо", - сказал Папа слабым голосом, получая кислород через небольшую трубку под носом.
Reuters отмечает, что Франциск широко улыбался, приветствуя верующих. Кроме того, его голос, хоть и оставался слабым, но звучал сильнее, чем во время выступления 23 марта, когда ему трудно было говорить.
Агентство добавило, что 88-летний Папа Римский не появлялся на публике с 23 марта, когда он коротко поприветствовал собравшихся перед тем, как покинуть римскую больницу Джемелли после более чем пяти недель лечения - самого серьезного кризиса со здоровьем за 12 лет его понтификата.
Что предшествовало
Напомним, что Франциск обычно проводит еженедельную полуденную молитву на площади Святого Петра по воскресеньям. Однако он не мог делать этого с 9 февраля, еще до госпитализации.
Его доставили в больницу 14 февраля с бронхитом, который перенос в двухстороннюю пневмонию. Это особенно опасное состояние для Папы, поскольку в молодости он перенес плеврит и ему удалили часть одного легкого.
Во время 38-дневного пребывания в больнице Франциск был настолько близком к смерти, что его врачи в какой-то момент рассматривали возможность прекращения лечения, чтобы он мог спокойно уйти из жизни, о чем в прошлом месяце сообщил глава его медицинской службы.
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