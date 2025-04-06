Папа Римский впервые появился на публике после выписки из больницы

Сегодня Папа Римский Франциск впервые появился на публике с 23 марта - дня, когда его выписали из больницы, где он проходил лечение от двухсторонней пневмонии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В воскресенье он въехал на инвалидной коляске на площадь Святого Петра в Ватикане, где его встретили аплодисментами. Это произошло незадолго до полудня (10:00 по Гринвичу), в конце богослужения, посвященного Юбилейному году Католической Церкви.

Фото: Папа Римский вышел к публике (скриншот с видео)

Подойдя к главному алтарю, Франциск помахал собравшимся, а затем кратко обратился к ним.

"Счастливого воскресенья всем. Большое вам спасибо", - сказал Папа слабым голосом, получая кислород через небольшую трубку под носом.

Reuters отмечает, что Франциск широко улыбался, приветствуя верующих. Кроме того, его голос, хоть и оставался слабым, но звучал сильнее, чем во время выступления 23 марта, когда ему трудно было говорить.

Агентство добавило, что 88-летний Папа Римский не появлялся на публике с 23 марта, когда он коротко поприветствовал собравшихся перед тем, как покинуть римскую больницу Джемелли после более чем пяти недель лечения - самого серьезного кризиса со здоровьем за 12 лет его понтификата.