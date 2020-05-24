Папа Римський прочитав першу після карантину молитву для паломників на площі Святого Петра

У Ватикані на площі Святого Петра відбулася перша з моменту введення карантину недільна молитва Папи Римського Франциска для паломників. Промова Папи транслювалася на відеоекран, який поставили на площі.

Про це повідомляє Vatican News.

Зазначається, що у цей день, 24 травня, в Італії та інших країнах, які сповідують католицизм, відзначали свято Вознесіння. З цієї нагоди Папа Франциск коментував уривок з Євангелії від Матея про прощання Ісуса з учнями на горі.

"У зв’язку з послабленням карантинних заходів у Італії, на площу Святого Петра могла потрапити невелика група паломників, розсіяних по всій площі, зберігаючи дистанціювання... Вперше після кількох місяців Папа Франциск благословляв не порожню площу", - зазначається у повідомленні.

Фото: проповідь Папи Франциска 24 травня (www.vaticannews.va)

Нагадаємо, 10 березня 2020 стало відомо, що Площу Святого Петра і Базиліку закривають для відвідин у зв'язку з епідемією коронавірусу COVID-19 задля стримування розповсюдження вірусу.

Додамо, що на початку травня у помічника Папи Римського лабораторно підтвердилась коронавірусна інфекція, а всього у Ватикані заразилися коронавірусом 12 осіб.