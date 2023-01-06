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Папа Римский поздравил с Рождеством христиан и призвал их к миру в Украине

Фото: Папа Римский поздравил с Рождеством христиан и призвал их к миру в Украине (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Папа Римский Франциск выступил с речью в пятницу, 6 января, и поздравил с Рождеством верующих православных церквей и католиков восточных обрядов. Он призвал всех к миру в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на речь Франциска после молитвы "Ангел Господень".

В своей речи Папа обратился к верующим и призвал к конкретным шагам по достижению мира в Украине.

"Дорогие братья и сестры, от всей души поздравляю общины восточных Церквей, как католические, так и православные, которые завтра будут праздновать Рождество Господне", - сказал он.

Напомним, что в речи на католическое Рождество 25 декабря понтифик обратился к верующим и призвал тех, кто имеет власть, заставить оружие замолчать и положить конец войне в Украине.

Напомним, ранее настоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний объявил о первом рождественском богослужении в Киево-Печерской лавре.

Более того, стало известно, что Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской Лавры официально вернули в государственное пользование.

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РождествоПапа римский