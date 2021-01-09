Папа Римський був "вражений" штурмом Капітолія в США

Папа Римський Франциск відреагував на нещодавні заворушення в США та проникнення протестувальників в Капітолій. За його словами, він був "вражений" цими подіями.

Про це понтифік розповів телеканалу Canale 5, передає Reuters.

Папа Римський засудив штурм Капітолію прихильниками 45-го президента США Дональда Трампа та назвав його посяганням на демократію.

"Я був вражений, тому що ці люди (американці - ред.) дуже дисципліновані щодо демократії. Завжди є щось, що не працює... з людьми, які йдуть шляхом проти суспільства, проти демократії, проти загального блага", - сказав він.

Нагадаємо, цього тижня у США сталися заворушення поблизу Капітолія, де засідав Конгрес, щоб затвердити результати виборів президента. В ході заворушень протестувальники прорвалися в будівлю Капітолія. Жертвами заворушень стали п'ять людей, серед них правоохоронець.

Як писало РБК-Україна, за фактом заворушень біля Капітолія порушили понад півсотні кримінальних справ. Звинувачення висунуть всім, хто допомагав розпалювати заворушення.

На заворушення в США відреагували в ООН та заявили, що засмучені з приводу подій в Капітолії. В ООН також закликали поважати демократичні процеси.