Папа Римський відкриє секретні архіви Ватикану часів Другої світової війни

Про це євреї просили римсько-католицьку церкву протягом десятиліть

Папа Римский Франциск решил полностью открыть доступ к секретным архивам Ватикана времен Пия XII. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Он сообщил, что материалы откроются 2 марта 2020 года. Об этом евреи просили римско-католическую церковь на протяжении десятилетий.

По словам Папы Римского, "церковь не боится истории", и наследие Пия XII трактовалось с "некоторыми предубеждениями и преувеличением". Как отмечается, некоторые евреи обвиняют Пия, который был Папой Римским с 1939 по 1958 годы, в том, что он закрывал глаза на Холокост. Ватикан заявлял, что Пий помогал евреям тайно, чтобы не ухудшить ситуацию для католиков, в частности в части оккупированной нацистами Европы.

Напомним, Папа Римский Франциск признал наличие случаев, когда представители духовенства сексуально издевались из монахинь. Глава Католической церкви подтвердил факт существования случае, когда монахинь удерживали секс-рабынь. По словам папы Франциска, его предшественнику - Бенедикту XVI - в свое время даже пришлось закрыть одну из конгрегаций монахинь, которые стали жертвами насилия со стороны священников.