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Папа Римский назвал аморальным использование и обладание ядерным оружием

Фото: Папа Римский Франциск (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Папа Римский назвал использование и обладание ядерным оружием аморальным. Он считает неприемлемыми расходы на создание такого рода оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету La Stampa, которая опубликовала цитаты из будущей книги понтифика.

Папа Франциск в своей книге "Прошу вас во имя Господа. Десять молитв о надежде на будущее" раскритиковал страны, которые имеют и создают ядерное оружие.

"Создание мира без ядерного оружия возможно, если у нас есть желание и инструменты, и это необходимо, учитывая угрозу, которую представляет этот вид оружия для выживания человечества. Обладать ядерным оружием аморально", - написал он.

Понтифик заявил, что надвигается "серьезный кризис", который будет иметь последствия для здоровья и существования человечества в целом. Для преодоления данной проблемы, по его мнению, никаких инвестиций не будет достаточно.

Папа Римский в своей книге призывает мировых лидеров положить конец производству и международной торговле оружием.

"Мировые расходы на вооружение - один из самых серьезных моральных скандалов нашего времени... Во время войны миллионы людей теряют все, но есть и те, кто зарабатывает миллионы", - отметил понтифик.

Напомним, недавно Папа Римский Франциск прокомментировал войну в Украине, назвав ее Третьей мировой.

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Ядерное оружиеПапа римский