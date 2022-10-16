Папа Римский назвал аморальным использование и обладание ядерным оружием

Папа Римский назвал использование и обладание ядерным оружием аморальным. Он считает неприемлемыми расходы на создание такого рода оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету La Stampa, которая опубликовала цитаты из будущей книги понтифика.
Папа Франциск в своей книге "Прошу вас во имя Господа. Десять молитв о надежде на будущее" раскритиковал страны, которые имеют и создают ядерное оружие.
"Создание мира без ядерного оружия возможно, если у нас есть желание и инструменты, и это необходимо, учитывая угрозу, которую представляет этот вид оружия для выживания человечества. Обладать ядерным оружием аморально", - написал он.
Понтифик заявил, что надвигается "серьезный кризис", который будет иметь последствия для здоровья и существования человечества в целом. Для преодоления данной проблемы, по его мнению, никаких инвестиций не будет достаточно.
Папа Римский в своей книге призывает мировых лидеров положить конец производству и международной торговле оружием.
"Мировые расходы на вооружение - один из самых серьезных моральных скандалов нашего времени... Во время войны миллионы людей теряют все, но есть и те, кто зарабатывает миллионы", - отметил понтифик.
Напомним, недавно Папа Римский Франциск прокомментировал войну в Украине, назвав ее Третьей мировой.
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