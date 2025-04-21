Папа Римский Франциск умер: кто может стать следующим понтификом

Что происходит после смерти Папы Римского

После смерти Папы Римского в Католической церкви наступает период sede vacante - вакантного престола. В это время Коллегия кардиналов берет на себя управление делами Ватикана и созывает конклав - специальное собрание, на котором избирают нового понтифика.

В 2025 году право голоса имеют 138 кардиналов в возрасте до 80 лет. Хотя по каноническому праву Папой может стать любой крещеный и неженатый католик-мужчина, на практике с 1378 года понтификами избирают только кардиналов.

Кардиналы - это римские епископы, которые являются ближайшими советниками Папы и занимают ключевые должности в римской курии - высшем исполнительном органе Католической церкви. Они также формируют Коллегию кардиналов, которая руководит Церковью в переходный период и непосредственно участвует в выборах нового Папы.

Всего в мире насчитывается 253 римских епископа-кардинала. Однако только 138 из них имеют право голоса на конклаве, что обусловлено возрастным ограничением - до 80 лет.

Возможные преемники Папы Франциска

Среди потенциальных кандидатов на папский престол сейчас выделяют:

Кардинал Пьетро Паролин (Италия, 70 лет). Государственный секретарь Ватикана с 2013 года, известен своей дипломатической деятельностью, в частности в переговорах с Китаем. Считается умеренным кандидатом, способным продолжить курс Папы Франциска. В 2024 году он посещал Украину и обсуждал с президентом Владимиром Зеленским обмен военнопленными и возвращение тел погибших украинских защитников.

Кардинал Луис Антонио Тагле (Филиппины, 67 лет). Прогрессивный голос в Церкви, известный своей поддержкой инклюзивности, в частности в отношении ЛГБТ-сообщества и разведенных католиков. Может стать первым Папой из Азии.

Кардинал Маттео Дзуппи (Италия, 69 лет). Президент Итальянской епископской конференции, известный своими миротворческими усилиями, в частности в Украине. Считается близким к Папе Франциску.

Кардинал Фридолин Амбонго Бесунгу (ДР Конго, 65 лет). Известен своей активной позицией относительно социальной справедливости и прав человека. Стал известным благодаря позиции относительно доктрины Ватикана о благословении неженатых и однополых пар. Его избрание могло бы подчеркнуть растущую роль Африки в Католической Церкви.

Кардинал Петер Эрде (Венгрия, 72 года). Консервативный кандидат, известный своими традиционными взглядами на церковные учения и иммиграционную политику.

Кардинал Вим Эйк (Нидерланды, 71 год). Получил титул кардинала в 2012 году от Папы Бенедикта XVI. Известен своими критическими взглядами относительно решений Папы Франциска, в частности относительно семейных вопросов и таинства причастия для разведенных лиц. Он поддерживает традиционные ценности и выступает против благословения однополых пар.

Кардинал Рэймонд Берк (США, 76 лет). Известен как ведущий архиконсерватор в Церкви, сторонник латинской мессы и публичный критик либеральных тенденций Папы Франциска. Выступал против разрешения разведенным и повторно женатым парам принимать Евхаристию и критиковал новую позицию Ватикана относительно контрацепции и гражданских браков.

Кардинал Марио Грех (Мальта, 67 лет). Кардинал с 2020 года, которого считают потенциальным умеренным преемником Папы Франциска. Он выступает за инклюзивность и важность поддержки тех, кто отстранен от Церкви из-за своей сексуальности или семейного положения.