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Папа Франциск прибув до Угорщини з коротким візитом

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Неділя 12 вересня 2021 10:53
Папа Франциск прибув до Угорщини з коротким візитом Фото: Папа Франциск (flickr.com/koreanet)
Автор: Олександр Білоус

Папа Франциск прибув до Угорщини рано вранці в неділю, 12 вересня. Його незвично коротке перебування в Будапешті підкреслює розбіжності з прем'єр-міністром Віктором Орбаном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Франциск проведе всього сім годин у столиці Будапешті, перш ніж відправитися в Словаччину, де він залишиться набагато довше, відвідавши чотири міста перед від'їздом в середу.

"Ми відновлюємо поїздки, і це дуже важливо, тому що ми можемо передати свої слова і вітання людям", - сказав Франциск репортерам на борту рейсу, що прямував до Будапешта, маючи на увазі COVID-19.

Відповідаючи на питання про його недавню операцію, Франциск сказав, що відчуває себе добре.

Після приземлення пілоти підняли червоно-біло-зелений національний прапор Угорщини і прапор Ватикану. В аеропорту Папу Франциска зустрічали заступник прем'єр-міністра Угорщини Жольт Семен, кардинал Петер Ердо та угорські єпископи.

Усміхнений Франциск помахав вишикувалися в чергу дітям, щоб привітати його, перш ніж сісти в машину, яка відвезла його в центр Будапешта.

У розкладі Ватикану зазначено, що Франциск повинен зустрітися з Орбаном і президентом Яношом Адером, а також з єпископами і представниками деяких єврейських громад, перш ніж зробити месу в завершенні церковного конгресу, який почався минулої неділі.

Надзвичайна стислість його перебування в Будапешті спонукала дипломатів і католицькі ЗМІ припустити, що папа, який здійснює свою першу поїздку після операції в липні, приділяє пріоритет Словаччині, фактично нехтуючи Угорщиною.

Франциск часто засуджував те, що він вважає відродженням націоналістичних і популістських рухів, закликав до європейської єдності і критикував країни, які намагаються вирішити міграційну кризу односторонніми або ізоляціоністськими діями.

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